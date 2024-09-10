Прощавай, FineWoven

Apple представила матеріал FineWoven минулого року в лінійці iPhone 15 як нову екологічно чисту альтернативу шкірі. Люди були скептично налаштовані, коли Apple оголосила про це, і їхній скептицизм виявився правильним, коли чохли з'явилися у продажу.

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Чохли легко дряпалися, погано трималися і, зрештою, не відчувалися як продукт преміумкласу, хоча ціна на них становила 59 доларів.

Однак на вчорашньому заході Apple більше не демонструвала чохли FineWoven, натомість представила лише свої прозорі та силіконові чохли.

Цікаво, що гаманець FineWoven, схоже, все ще продається за ціною 59 доларів.

Привіт, Beats

Після презентації iPhone 16 компанія додала новий фірмовий чохол під брендом Beats в Apple Store.

Його описують, як чохол, що має "жорстку полікарбонатну задню панель" і буде безперешкодно працювати з функцією Camera Control. Вартість чохлів починається від 49 доларів, подібно до силіконових та прозорих чохлів Apple.

Вони доступні в чотирьох кольорах: Midnight Black, Summit Stone, Riptide Blue та Sunset Purple.

Усі нові чохли Apple / Фото Apple

Нові чохли працюють з MagSafe і "точно відповідають дизайну та кнопкам iPhone 16".

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Найцікавіше, що замовити їх можна вже сьогодні й отримати до кінця тижня (принаймні у США, хоча самі смартфони відкриють передзамовлення лише у п'ятницю, а продаватися почнуть ще через тиждень.