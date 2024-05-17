Как это работает

Функция называется Vehicle Motion Cues (Сигналы движения автомобиля). Заявлено, что она может не просто уменьшить неприятные эффекты болезни движения для человека, но и полностью их устранить.

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Вот как работает функция, по словам Apple: "Vehicle Motion Cues – это новая функция для iPhone и iPad, которая может помочь уменьшить укачивание пассажиров в транспортных средствах, движущихся. Исследования показывают, что укачивание обычно вызвано сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует.

Благодаря функции Vehicle Motion Cues анимированные точки по краям экрана отображают изменения в движении транспортного средства, чтобы помочь уменьшить сенсорный конфликт, не мешая при этом основному контенту.

Используя датчики, встроенные в iPhone и iPad, функция Vehicle Motion Cues распознает, когда пользователь находится в транспортном средстве, движущемся, и реагирует на это соответствующим образом. Функцию можно настроить на автоматическое отображение на iPhone или включать и выключать в Центре управления".

Apple поделилась демонстрацией того, как именно будет выглядеть интерфейс функции на iPhone под управлением iOS 18: видео

Пока неясно, насколько хорошо это работает для пассажиров, которые сталкиваются с болезнью движения. Компания представит новые iOS и iPadOS 18 этой осенью, но мы можем увидеть подробнее Vehicle Motion Cues на WWDC, которая пройдет с 10 по 14 июня.