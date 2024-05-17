Як це працює

Функція називається Vehicle Motion Cues (Сигнали руху автомобіля). Заявлено, що вона може не просто зменшити неприємні ефекти хвороби руху для людини, а й повністю їх усунути.

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Ось як працює функція, за словами Apple: "Vehicle Motion Cues — це нова функція для iPhone та iPad, яка може допомогти зменшити захитування пасажирів у транспортних засобах, що рухаються. Дослідження показують, що захитування зазвичай спричинене сенсорним конфліктом між тим, що людина бачить, і тим, що вона відчуває.

Завдяки функції Vehicle Motion Cues анімовані точки по краях екрана відображають зміни в русі транспортного засобу, щоб допомогти зменшити сенсорний конфлікт, не заважаючи при цьому основному контенту.

Використовуючи датчики, вбудовані в iPhone та iPad, функція Vehicle Motion Cues розпізнає, коли користувач перебуває в транспортному засобі, що рухається, і реагує на це відповідним чином. Функцію можна налаштувати на автоматичне відображення на iPhone або вмикати та вимикати в Центрі керування".

Apple поділилася демонстрацією того, як саме виглядатиме інтерфейс функції на iPhone під управлінням iOS 18: відео

Поки що неясно, наскільки добре це працює для пасажирів, які стикаються з хворобою руху. Компанія представить нові iOS та iPadOS 18 цієї осені, але ми можемо побачити детальніше Vehicle Motion Cues на WWDC, яка пройде з 10 по 14 червня.