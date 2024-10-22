Apple может готовить новую мышку Magic Mouse, чтобы исправить ее самый раздражающий недостаток

Пользователи последнего поколения Magic Mouse остались недовольны продуктом, поскольку оно имело абсолютно неудобное расположение зарядного порта. И пока одни насмехались над этим, создавая мемы, другие буквально умоляли Apple что-то с этим сделать. Похоже, дождались.

Анализируя код будущего обновления iOS 18.1, программист Аарон Перрис обнаружил признаки того, что компания сейчас работает над обновлением Magic Mouse. Кроме того, вместе с мышкой выйдут Magic Keyboard и Trackpad. Об этом пишет издание MacRumors.

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Подтверждений нет, но вот теории

Ожидается, что будущие аксессуары будут обеспечены не только улучшенной производительностью, но и некоторыми изменениями дизайна. Код операционной системы содержит ссылки на новые версии аксессуаров, но не объясняет, какие именно обновления в них будут внесены.

Аарон Перрис также говорит, что нашел упоминание о том, что клавиатура может иметь несколько версий, включая варианты с Touch ID и цифровыми блоками .

. Что мы можем утверждать точно, так это то, что компания на этот раз переведет свои аксессуары на USB-C , поскольку Apple движется в направлении стандартизации этого зарядного порта и отходит от порта Lightning для всех своих устройств.

, поскольку Apple движется в направлении стандартизации этого зарядного порта и отходит от порта Lightning для всех своих устройств. Наконец, все надеются на то, что производитель прислушается к пользователям и изменит Magic Mouse таким образом, чтобы порт зарядки больше не находился снизу.



Apple разместила пост зарядки на нижней части корпуса, что делает невозможным пользование во время зарядки / Фото MacRumors

Существует вероятность, что Apple представит обновленные версии Magic Mouse и Magic Keyboard вместе с новой моделью Mac M4, что, по некоторым данным, может произойти где-то в октябре. Учитывая то, что Apple имеет тенденцию выпускать обновленные аксессуары одновременно с выпуском аппаратного обеспечения, представление обновленных аксессуаров в это время является наиболее вероятным.