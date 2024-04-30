Конец доминированию Apple Pay: пользователи iPhone смогут использовать сторонние кошельки

Apple готова ввести изменения в политике по доступу к чипу NFC в iPhone. Платежи tap-and-go должны стать доступными для конкурентов, и прежде всего это решение должно быть одобрено антимонопольными регуляторами ЕС. Официальное объявление о решении комиссии ожидается в ближайшие недели.

Согласно этим изменениям, приложения получат разрешение функционировать как кошелек по умолчанию, появляясь, когда пользователи выполняют такие действия, как двойное нажатие боковой кнопки или держат свое устройство у платежного терминала.

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, что это ослабление политики коснется только приложений на территории Европейского Союза и не распространится на весь мир.

Традиционно Apple жестко контролирует доступ к бесконтактному чипу NFC на своих iPhone, ссылаясь на беспокойство, связанные с пользовательским опытом, конфиденциальностью и безопасностью. Такой строгий контроль фактически сделал Apple Pay доминирующим решением для бесконтактных платежей на iPhone с минимальной конкуренцией.

Два года назад Еврокомиссия обвинила Apple в том, что она препятствует конкуренции благодаря мобильному кошельку Apple Pay, не позволяя разработчикам мобильных кошельков-конкурентов получить доступ к своей технологии tap-and-go.

В январе американский технологический гигант предложил конкурентам бесплатный доступ к технологии NFC на своих iPhone, iPad и других мобильных устройствах Apple без необходимости использовать Apple Pay или Apple Wallet, причем доступ будет предоставляться на основе справедливых и недискриминационных критериев.

Она также предложила предоставить дополнительные функциональные возможности, которые включают:

отключение по умолчанию желаемых платежных приложений,

доступ к функциям аутентификации, таких как FaceID,

а также создать механизм урегулирования споров.

Что изменится на практике?

С точки зрения пользовательского опыта, владельцы устройств Apple смогут загрузить альтернативные приложения-кошельки и назначить их как программы по умолчанию для бесконтактных платежей на своих устройствах.

Итак, эти утилиты могут заменить системные функции, которые обычно ассоциируются с Apple Pay, такие как активация NFC и активация двойным нажатием.

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Комиссия намерена принять предложение до лета, причем май является наиболее вероятным месяцем, хотя сроки все еще могут измениться, поскольку она ждет, пока Apple разработает окончательные технические детали.

В прошлом месяце компания была оштрафована на 1,84 миллиарда евро, что стало ее первым антимонопольным наказанием в ЕС, за препятствование конкуренции с Spotify и другими музыкальными стриминговыми сервисами с помощью ограничений в своем App Store.