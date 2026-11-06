Apple сообщила о более чем 100 тысячах приложений для складного смартфона iPhone Duo

Разработчики адаптировали более 100 тысяч приложений для нового iPhone Duo / Apple
Всего через две недели после выхода iPhone Duo в App Store появилось более 100 тысяч приложений, адаптированных для нового смартфона Apple. Ежедневно разработчики добавляют еще тысячи обновленных приложений.
Компания Apple сообщила, что в App Store уже доступно более 100 тысяч приложений, созданных или оптимизированных для складного смартфона iPhone Duo. Об этом изданию 9to5Mac рассказала вице-президентка Apple по связям с разработчиками Сьюзан Прескотт.
Сколько приложений уже поддерживают iPhone Duo?
По ее словам, тысячи адаптированных приложений появляются в магазине ежедневно. Разработчики активно используют возможности нового устройства, а Apple помогает им адаптировать свои продукты к его особенностям.
За последний месяц тысячи разработчиков посетили специальные обучающие мероприятия компании в 19 городах мира. В общей сложности более 2 тысяч участников побывали на более чем 50 очных семинарах, посвященных работе с iPhone Duo. Всего более 2 тысяч участников побывали на более чем 50 очных семинарах, посвященных работе с iPhone Duo.
Apple отдельно продвигает оптимизированные приложения в App Store. Для этого компания создала тематические подборки, в частности "Популярные приложения для iPhone Duo" и "Лучшие игры для iPhone Duo".
Кроме того, на страницах соответствующих приложений появляется отметка "Made for iPhone Duo". Она помогает пользователям определить, какие приложения адаптированы для нового устройства.
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Среди приложений, которые уже получили соответствующие обновления:
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Microsoft Word;
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Microsoft Outlook;
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Zoom;
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Etsy;
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Halide Mark III.
Почему важна оптимизация приложений?
Как отмечает 9to5Mac, разница между адаптированными и обычными приложениями особенно заметна при использовании внутреннего и внешнего дисплеев складного смартфона.
Приложения, поддерживающие iPhone Duo, могут лучше использовать пространство большого внутреннего экрана и адаптировать интерфейс к меньшему внешнему дисплею. В то же время часть приложений, получивших поддержку устройства еще до его запуска, продолжает получать обновления с дополнительными улучшениями.
Apple не назвала точное количество приложений, полностью адаптированных к обоим дисплеям. Однако компания сообщает, что темпы обновления приложений продолжают расти.
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