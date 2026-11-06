Apple повідомила про понад 100 тисяч застосунків для складаного iPhone Duo

Компанія Apple повідомила, що в App Store доступно вже понад 100 тисяч застосунків, створених або оптимізованих для складаного смартфона iPhone Duo. Про це виданню 9to5Mac розповіла віцепрезидентка Apple зі зв’язків із розробниками Сьюзен Прескотт.

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Скільки застосунків уже підтримують iPhone Duo?

За її словами, тисячі адаптованих програм з’являються в магазині щодня. Розробники активно використовують можливості нового пристрою, а Apple допомагає їм пристосовувати свої продукти до його особливостей.

Протягом останнього місяця тисячі розробників відвідали спеціальні навчальні заходи компанії у 19 містах світу. Загалом понад 2 тисячі учасників побували більш ніж на 50 очних семінарах, присвячених роботі з iPhone Duo.

Apple окремо просуває оптимізовані застосунки в App Store. Для цього компанія створила тематичні добірки, зокрема «Популярні програми для iPhone Duo» та «Найкращі ігри для iPhone Duo».

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Крім того, на сторінках відповідних програм з’являється позначка «Made for iPhone Duo». Вона допомагає користувачам визначити, які застосунки адаптовані до нового пристрою.

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Серед програм, що вже отримали відповідні оновлення:

Microsoft Word;

Microsoft Outlook;

Zoom;

Etsy;

Halide Mark III.

Чому важлива оптимізація застосунків?

Як зазначає 9to5Mac, різниця між адаптованими та звичайними програмами особливо помітна під час використання внутрішнього й зовнішнього дисплеїв складаного смартфона.

Застосунки, які підтримують iPhone Duo, можуть краще використовувати простір великого внутрішнього екрана та пристосовувати інтерфейс до меншого зовнішнього дисплея. Водночас частина програм, які отримали підтримку пристрою ще до його запуску, продовжує отримувати оновлення з додатковими покращеннями.

Apple не назвала точну кількість застосунків, які повністю адаптовані до обох дисплеїв. Однак компанія повідомляє, що темпи оновлення програм продовжують зростати.