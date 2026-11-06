Apple сообщила о более чем 100 тысячах приложений для складного смартфона iPhone Duo

Всего через две недели после выхода iPhone Duo в App Store появилось более 100 тысяч приложений, адаптированных для нового смартфона Apple. Ежедневно разработчики добавляют еще тысячи обновленных приложений.

Компания Apple сообщила, что в App Store уже доступно более 100 тысяч приложений, созданных или оптимизированных для складного смартфона iPhone Duo. Об этом изданию 9to5Mac рассказала вице-президентка Apple по связям с разработчиками Сьюзан Прескотт.

Сколько приложений уже поддерживают iPhone Duo?

По ее словам, тысячи адаптированных приложений появляются в магазине ежедневно. Разработчики активно используют возможности нового устройства, а Apple помогает им адаптировать свои продукты к его особенностям.

За последний месяц тысячи разработчиков посетили специальные обучающие мероприятия компании в 19 городах мира. В общей сложности более 2 тысяч участников побывали на более чем 50 очных семинарах, посвященных работе с iPhone Duo. Всего более 2 тысяч участников побывали на более чем 50 очных семинарах, посвященных работе с iPhone Duo.

Apple отдельно продвигает оптимизированные приложения в App Store. Для этого компания создала тематические подборки, в частности "Популярные приложения для iPhone Duo" и "Лучшие игры для iPhone Duo".

Кроме того, на страницах соответствующих приложений появляется отметка "Made for iPhone Duo". Она помогает пользователям определить, какие приложения адаптированы для нового устройства.

Среди приложений, которые уже получили соответствующие обновления:

Microsoft Word;

Microsoft Outlook;

Zoom;

Etsy;

Halide Mark III.

Почему важна оптимизация приложений?

Как отмечает 9to5Mac, разница между адаптированными и обычными приложениями особенно заметна при использовании внутреннего и внешнего дисплеев складного смартфона.

Приложения, поддерживающие iPhone Duo, могут лучше использовать пространство большого внутреннего экрана и адаптировать интерфейс к меньшему внешнему дисплею. В то же время часть приложений, получивших поддержку устройства еще до его запуска, продолжает получать обновления с дополнительными улучшениями.

Apple не назвала точное количество приложений, полностью адаптированных к обоим дисплеям. Однако компания сообщает, что темпы обновления приложений продолжают расти.