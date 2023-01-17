Apple запатентовала защитное покрытие для складываемого дисплея – что это значит

Управление патентов и товарных знаков США (UPSTO) опубликовало на своем сайте заявку от компании Apple, которая описывает специальное покрытие для защиты экранов складываемых устройств. Это может означать подтверждение старых слухов.

Изобретение поможет преодолеть проблему быстрого износа экранов в складывающихся гаджетах. Многие пользователи из-за этого отказываются от покупки таких устройств, предпочитая классический формфактор моноблока.

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Что известно

Патент предлагает наносить на экран смартфона особую пленку толщиной всего 200 микрометров.

Покрытие будет изготавливаться из нескольких слоев и защищать экран от повреждений при сборке.

Благодаря такому покрытию на экране складываемого смартфона или планшета не должны появляться трещины и складки.

Когда можно ожидать от Apple смартфон с экраном, способным складываться, неясно.

Изображение из патента Apple демонстрирует схему изобретения / Фото patentlyapple

Apple, по многочисленным слухам, работает над своим первым складываемым устройством уже несколько лет. При этом, как ожидается, сначала компания выпустит не смартфон, а гибкий планшетный ноутбук. Такая необычная модель MacBook, если верить сливам, будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K или выше. Для физической клавиатуры места не нашлось – она будет программной и будет появляться при необходимости на самом экране.