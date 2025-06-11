Во время протестов в Лос-Анджелесе десятки людей разграбили магазин Apple

На фоне протестов из-за иммиграционных рейдов Трампа в Лос-Анджелесе произошло разграбление магазинов, в частности Apple. Произошло это после того, как мирные акции переросли сначала в сожжение роботакси Waymo днем, а затем в случаи насилия вечером. В конце камеры зафиксировали, как десятки людей врываются в Apple Store, Adidas, T-Mobile, а также аптеки, ювелирные магазины и другие объекты.

Массовые ограбления и вандализм

Магазин Apple получил повреждения, в частности разбитое окно, похищение некоторых товаров и нанесение граффити на окна. На видео видно, как люди в масках проникают в магазин и выносят технику. Сообщалось, что некоторые преступники были заблокированы внутри, когда прибыла полиция. Правоохранители заявили, что грабители воспользовались ситуацией, когда значительное количество их персонала было занято сдерживанием беспорядков в других районах, сообщает 24 Канал со ссылкой на американские СМИ, в частности FOXBusiness, ABC7 и CBS.

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По словам очевидцев, злоумышленники использовали пилы и другие инструменты для проникновения в магазины, демонстрируя подготовленность и спланированность этих вторжений.

Разграбление магазина Apple снимали многочисленные прохожие и журналисты: видео

А этот ролик показывает, как работники 7 Eleven пытаются помешать вандалам попасть внутрь своего магазина: видео

Здесь можно увидеть разграбление магазина Adidas: видео

В ответ на беспорядки, полиция Лос-Анджелеса сообщила об арестах:

По состоянию на утро вторника, 96 человек были арестованы за невыполнение требования разойтись в центре города.

Полиция Лос-Анджелеса также зафиксировала 14 арестов за мародерство.

В частности, одна женщина была арестована на месте ограбления магазина Apple.

Многие люди были арестованы в связи с проникновением в ювелирные магазины, в частности четыре случая в так называемом "ювелирном квартале".

В мэрии города заявили, что насилие не будут терпеть, а виновные будут арестованы и привлечены к ответственности, поскольку лица, которые занимаются вандализмом и насилием, не поддерживают иммигрантов, а имеют другую цель. Там также отмечают, что беспорядки охватили лишь несколько кварталов в центре города, а не весь район или город. По мнению местных властей, визуальные материалы создают впечатление, будто "весь город в огне", но это не так.

Магазины ювелирного квартала утром пытаются справиться с убытками: видео

Грабители не знали, что их действия в Apple Store абсолютно бесполезны

Похищение техники Apple, в частности iPhone, является крайне плохой идеей из-за многослойной системы безопасности, разработанную компанией для обесценивания краденых устройств и защиты данных пользователей. Apple внедрила ряд технологий, которые делают похищенные гаджеты непригодными для дальнейшего использования или перепродажи.

Первой линией защиты является функция, позволяющая владельцу удаленно управлять своим потерянным или похищенным устройством через другое устройство Apple или вебсайт iCloud.com. Таким образом магазин просто блокирует все похищенные устройства. Похититель не сможет их использовать никоим образом. Не поможет ни перезагрузка, ни любые другие действия – смартфон или планшет просто превращается в кирпич, которую останется разве что продать на запчасти.

Но с выходом iOS 18 Apple ввела новую функцию, которая блокирует даже отдельные компоненты железа устройства. Поэтому даже детали из краденых iPhone становятся бесполезными. Если в сервисном центре обнаружат, что деталь была взята с другого устройства, на котором активирована Блокировка активации или Режим потери, функции калибровки для этой запчасти будут ограничены.

Пример активации блокировки от кражи можно увидеть на одном из видео. На нескольких iPhone, похищенных из магазина Apple в центре Лос-Анджелеса, сработала сигнализация. На дисплеях устройств появилось сообщение: "Пожалуйста, вернитесь в Apple Tower Theatre. Это устройство было выключено и его отслеживают. Местные власти будут уведомлены".

Apple заблокировала ворованные iPhone сразу после разграбления магазина: видео

Больше контекста

Напомним, в ответ на протесты, федеральное правительство по приказу президента Дональда Трампа направило военных в город Лос-Анджелес. В воскресенье утром около 300 членов Национальной гвардии были развернуты возле федеральных объектов. Дополнительные войска Национальной гвардии и около 700 морских пехотинцев были привлечены в начале недели.

Генерал Корпуса морской пехоты Эрик Смит подтвердил, что батальон морских пехотинцев прибыл в Лос-Анджелес и готов реагировать. Морские пехотинцы тренированы для контроля толпы и будут иметь щиты и дубинки. Они не имеют полномочий осуществлять аресты и предназначены для защиты федеральной собственности и персонала.

Решение о мобилизации военных вызвало критику со стороны местных и штатных чиновников. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против администрации Трампа из-за развертывания Национальной гвардии.