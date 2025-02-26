Apple удалось устранить проблему складки на гибких дисплеях, поэтому складному смартфону быть

Прошло несколько лет с тех пор, как мы впервые узнали, что Apple готовит складной телефон. Однако в последнее время различные утечки информации говорили о проблемах в разработке и даже возможной отмене проекта, поскольку компания якобы не может устранить видимую складку в месте сгибания корпуса. Новый отчет свидетельствует, что все хорошо и Apple достигла успеха.

Все хорошо

Последняя информация о дисплее складного смартфона Apple является достаточно интересной, поскольку, как сообщается, компании удалось устранить давнюю проблему, связанную с очень заметными складками дисплея на складных телефонах. По данным корейского издания ETNews, до конца апреля этого года Apple завершит выбор поставщиков компонентов для своего будущего устройства, а это означает, что мы можем получить готовый продукт даже в этом году или в следующем, сообщает 24 Канал.

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Стоит отметить, что складки на гибких экранах – это общая проблема всех производителей. У кого-то ее видно больше, у кого-то меньше, но у всех она есть. Несмотря на долгие годы на рынке складных смартфонов, такие бренды, как Samsung, Huawei, OPPO и другие, так и не смогли устранить видимый сгиб. Apple, судя по всему, не хотела выпускать смартфон в таком виде, а стремится к идеалу, поэтому много работала над тем, чтобы в разложенном виде экран выглядел ровным, как у смартфона-моноблока.

Мы пока не знаем, какой именно формфактор выбрала компания – смартфон-книжку (Fold) или раскладушку (Flip). Различные инсайдеры сообщают то об одном, то о другом. Поэтому вполне возможно, что компания выпустит оба. Известно также, что Apple может выпустить складной планшет, который в развернутом виде будет просто огромным.

Как бы там ни было, но все это намекает, что Apple может быть близка к началу производства складного iPhone, а масштабное производство, вероятно, начнется во второй половине 2025 года. Отчет также указывает на то, что Samsung Display будет поставлять экраны для складных смартфонов Apple, что подтверждает предыдущую утечку информации.

Apple решила устранить складку любой ценой, чего бы ей это не стоило, чтобы отличить свой складной телефон от существующих моделей. Они устранили складку с помощью новых свойств,

– заявил источник, близкий к делу.

Наконец, в отчете говорится, что американская компания Corning поставляет ультратонкое стекло (UTG) для дисплея будущего смартфона. Прочные шарниры будет поставлять Amphenol. Эта же компания сейчас производит шарниры для MacBook Pro.