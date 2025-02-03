Apple Vision Pro празднует годовщину: вспоминаем нелегкий путь гаджета, не оправдавшего надежд

2 февраля 2024 года Apple наконец-то выпустила долгожданную гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. После длительной разработки, многочисленных слухов и предположений, а затем раннего анонса, мы наконец получили это технологическое чудо, которое обещало нам новую эру. К сожалению, обещание не сбылось.

Как это было

Apple Vision Pro была анонсирована 5 июня 2023 года на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), хотя разрабатывалась уже много лет до того. Гарнитура соединила в себе передовые технологии, включая абсолютно невероятные дисплеи со сверхвысоким разрешением, мощные процессоры и инновационные сенсоры, позволяющие создавать интерактивные и реалистичные виртуальные среды и взаимодействовать с гарнитурой с помощью одних только рук, а не отдельных контроллеров. Одной из ключевых особенностей является функция EyeSight, которая отображает глаза пользователя на внешнем дисплее, обеспечивая естественное взаимодействие с окружающими, пишет 24 Канал.

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Apple Vision Pro предложила пользователям действительно новый уровень погружения в цифровой мир, сочетая виртуальную и дополненную реальности. Благодаря высокому разрешению дисплеев и точному отслеживанию движений, пользователи могли наслаждаться качественным контентом, включая игры, учебные программы и виртуальные встречи. Интеграция с экосистемой Apple позволила бесшовно работать с другими устройствами компании, что повысило удобство использования.

Где сейчас Vision Pro

Если коротко, то гарнитура фактически завершила свой жизненный цикл менее чем через год, показав ужасные результаты. Хотя компания надеялась на миллионные продажи, ожидания не оправдались: Vision Pro продалась в количестве менее 500 000 единиц. После первоначального всплеска популярности, вызванного новизной продукта, внимание к Vision Pro значительно просело. И это проявляется не только в том, что устройства стали меньше покупать, но и в том, что даже те, кто уже их купил, все меньше ими пользуются. Кроме того, большая часть людей почти сразу вернула покупку обратно в магазин, так и не найдя ему применения.

Прежде всего стоит упомянуть слишком большую стоимость в 3499 долларов, которая делает гарнитуру продуктом не для всех. Плохой спрос заставил компанию уведомить поставщиков о прекращении производства по окончании 2024 года. Это означает, что компания попытается распродать текущие запасы и больше не будет их пополнять. Это резко контрастирует с другими устройствами компании. Например, iPhone получают новую версию каждый год, а ноутбуки раз в два-три года, как и планшеты.

Ожидалось, что Vision Pro также будет иметь жизненный цикл в несколько лет, то есть что компания выпустит сначала первую версию, потом объявит о более дешевой, после этого где-то через два или три года выйдет Vision Pro 2. Но все это время первая версия должна была бы стабильно сходить с конвейера. В долгосрочной перспективе эволюция продукта должна была свести его к формфактору обычных очков (их компания также отменила).

В итоге выяснилось, что владельцы Apple Vision Pro не используют продукт так много, как ожидалось. Некоторые пользователи достают свои гарнитуры очень редко, а некоторые вообще о них забыли. На самом деле проблема, кажется, не столько в Apple Vision Pro, сколько в целом в этом классе устройств. Статистика свидетельствует, что конкурентные гарнитуры также не смогли заинтересовать пользователей. Это означает, что просто сам формфактор оказался никому ненужным. Люди не видят смысла менять телевизоры или мониторы на виртуальную или дополненную реальность и носить на голове громоздкую коробку. Это проблема, которая преследует гарнитуры от Meta и других компаний. Похоже, что рынок имеет еще много возможностей для развития и расширения, прежде чем потребители начнут ставить эти устройства в один ряд со смартфонами.

Кроме того, не все разработчики программного обеспечения согласились адаптировать свои приложения под гарнитуру, поэтому она страдает от нехватки приложений и сервисов. Хотя это понемногу исправляется, все же этот процесс не настолько быстрый, как хотелось бы.

Недавно на Vision Pro пришел сервис GeForce NOW от NVIDIA. Это облачная игровая услуга, которая позволяет играть в игры даже на самых слабых гаджетах, поскольку они запускаются на мощных серверах компании, а пользователи получают только картинку на свой экран. Таким образом вы можете запустить игры вроде S.T.A.L.K.E.R. 2, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong или сотни других на смартфоне, планшете, телевизоре или старом компьютере, потому что на самом деле вам нужен только монитор и быстрый интернет. В этом случае Vision Pro выполняет роль виртуального монитора, транслируя вам картинку с игрой на виртуальный экран, размер которого вы можете регулировать. Но стоит отметить, что в этом случае вы не получите полноценный VR – для этого нужны специально разработанные для этого игры, которые будут охватывать все пространство вокруг вас.

Что дальше

Несмотря на все компания не отказывается от развития этого направления. Apple планирует выпустить более дешевую версию за примерно 2 000 долларов где-то в 2026 году. Возможно, эта гарнитура будет называться просто Apple Vision. Меньшая цена должна сделать устройство более привлекательным для широкой аудитории и укрепить позиции Apple на рынке смешанной реальности.

Второе поколение Apple Vision Pro может выйти в 2027 году. Компании придется постараться, чтобы оправдать выпуск второго поколения, особенно если она не снизит цену.