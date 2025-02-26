Ошибка iOS: iPhone временно меняет слово "расист" на "Трамп" во время диктовки

Пользователи iPhone обнаружили необычную ошибку в iOS, из-за которой при использовании функции голосового ввода слово "расист" автоматически меняется на "Трамп". Проблема, которую впервые заметили пользователи TikTok, проявляется в стандартных приложениях Apple, в частности в Messages.

Когда пользователи произносят слово "расист" во время голосового ввода, система сначала трансформирует его в "Трамп", а затем меняет на корректный вариант, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Читайте на сайте Темная тема разряжает батарею смартфонов и ноутбуков быстрее, чем считалось ранее

Что говорит Apple

В комментарии для The New York Times представители Apple объяснили проблему "фонетическим совпадением" между двумя словами. Однако слова "racist" и "Trump" звучат по-разному, что ставит под сомнение это объяснение. К тому же непонятно, почему система заменяет слово "racist" с маленькой буквы именно на "Trump", а не на "trump", которое также является существительным.

Бывший сотрудник Apple, который работал над Siri, предположил, что это может быть "серьезной шуткой" со стороны кого-то из работников компании.

Apple пока официально не комментирует ситуацию. Инцидент произошел в неудобный для компании момент – на днях она объявила об инвестиции в размере 500 миллиардов долларов в производственные мощности для серверов с искусственным интеллектом.

Большинство этой суммы было запланировано заранее, но объявление прозвучало после встречи гендиректора Apple Тима Кука с президентом Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе.