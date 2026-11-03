За расширенные возможности Siri AI придется платить, Apple объяснила причину

О предстоящих ограничениях стало известно в ходе финансовой конференции Apple по итогам четвертого квартала 2026 года. Финансовый директор компании Кеван Парек пояснил, что Apple пока не может точно оценить затраты на работу новой Siri, потому что сервис недавно стал доступен более широкому кругу пользователей. Об этом пишет Techradar.

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Почему Apple ограничивает возможности Siri AI?

Искусственный интеллект Apple работает в двух режимах: часть вычислений происходит непосредственно на устройстве, а более сложные задачи передаются в облачную инфраструктуру Private Cloud Compute. Локальная обработка данных не создает для компании значительных дополнительных затрат на серверы. Зато использование облачных моделей требует вычислительных ресурсов, за которые Apple приходится платить.

Private Cloud Compute также должна обеспечивать защиту конфиденциальной информации. Siri может работать с контактами, сообщениями, медицинскими и финансовыми данными пользователя. Apple заявляет, что ее облачная инфраструктура позволяет обрабатывать такую информацию с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности.

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Какие функции Siri AI останутся бесплатными?

Ограничения коснутся именно облачных моделей Apple. Обычные задачи, которые Siri может выполнить непосредственно на iPhone, останутся доступными бесплатно.

Например, пользователи смогут и в дальнейшем просить помощника написать электронное письмо или найти видео, о котором друг упоминал в сообщении несколько дней назад. Такие запросы не обязательно потребуют обращения к облачной инфраструктуре.

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Другая ситуация с более сложными функциями. Если задача превышает возможности устройства и требует более мощных облачных моделей, она будет учитываться в ежедневном лимите. К таким возможностям относятся интеллектуальное редактирование фотографий и инструменты Image Playground, которые используют облачные модели Apple AFM 3.

Сколько придется платить за Siri AI?

Apple пока не объявила стоимость расширенного доступа и не объяснила, как именно будет работать платная подписка. Компания лишь подтвердила, что в будущем пользователи смогут платить за увеличение лимитов.

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В примечаниях к релизу Siri AI Apple также отметила, что ежедневные ограничения могут меняться в зависимости от функции, сложности запроса, нагрузки на систему и других факторов. Пока неизвестно, интегрирует ли Apple дополнительные лимиты в существующие тарифные планы iCloud+ или предложит отдельную подписку. Также компания не уточнила, сколько запросов в день будут получать бесплатные пользователи.

Таким образом, базовые возможности Siri AI останутся бесплатными, но регулярное использование более сложных инструментов может потребовать дополнительной оплаты. Окончательные условия станут ясны после запуска платного доступа.