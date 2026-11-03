За розширені можливості Siri AI доведеться платити: Apple пояснила причину

Про майбутні обмеження стало відомо під час фінансової конференції Apple за четвертий квартал 2026 року. Фінансовий директор компанії Кеван Парек пояснив, що Apple поки не може точно оцінити витрати на роботу нової Siri, оскільки сервіс нещодавно став доступним ширшому колу користувачів. Про це пише Techradar.

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Чому Apple обмежує можливості Siri AI?

Штучний інтелект Apple працює у двох режимах: частина обчислень відбувається безпосередньо на пристрої, а складніші завдання передаються до хмарної інфраструктури Private Cloud Compute. Локальна обробка даних не створює для компанії значних додаткових витрат на сервери. Натомість використання хмарних моделей потребує обчислювальних ресурсів, за які Apple доводиться платити.

Private Cloud Compute також має забезпечувати захист конфіденційної інформації. Siri може працювати з контактами, повідомленнями, медичними та фінансовими даними користувача. Apple заявляє, що її хмарна інфраструктура дає змогу обробляти таку інформацію з дотриманням вимог приватності та безпеки.

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Які функції Siri AI залишаться безкоштовними?

Обмеження стосуватимуться саме хмарних моделей Apple. Звичайні завдання, які Siri може виконати безпосередньо на iPhone, залишаться доступними без оплати.

Наприклад, користувачі зможуть і надалі просити асистента написати електронний лист або знайти відео, про яке друг згадував у повідомленні кілька днів тому. Такі запити не обов'язково потребуватимуть звернення до хмарної інфраструктури.

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Інша ситуація зі складнішими функціями. Якщо завдання перевищуватиме можливості пристрою та потребуватиме потужніших хмарних моделей, воно враховуватиметься в щоденному ліміті. До таких можливостей належать інтелектуальне редагування фотографій та інструменти Image Playground, які використовують хмарні моделі Apple AFM 3.

Скільки доведеться платити за Siri AI?

Apple поки не оголосила вартість розширеного доступу та не пояснила, як саме працюватиме платна підписка. Компанія лише підтвердила, що в майбутньому користувачі зможуть платити за збільшення лімітів.

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У примітках до релізу Siri AI Apple також зазначила, що щоденні обмеження можуть змінюватися залежно від функції, складності запиту, навантаження на систему та інших чинників. Поки що невідомо, чи інтегрує Apple додаткові ліміти в наявні тарифні плани iCloud+, чи запропонує окрему підписку. Також компанія не уточнила, скільки запитів на день отримуватимуть безкоштовні користувачі.

Отже, базові можливості Siri AI залишаться безкоштовними, але регулярне використання складніших інструментів може вимагати додаткової оплати. Остаточні умови стануть зрозумілими після запуску платного доступу.