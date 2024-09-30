Apple удалила десятки программ из российского App Store, перевыполнив требования правительства

Хотя Apple и ушла из России, прекратив все финансовые операции и продажу своей продукции, она все еще продолжает управлять магазином приложений для уже приобретенных смартфонов. Она также выполняет требования местных регуляторов, удаляя приложения, которые не нравятся российскому правительству. Как сообщили источники, на этот раз компания не просто прислушалась, но и перевыполнила требования.

После большого отчета, выпущенного сторонним ресурсом AppleCensorship, который отслеживает доступность приложений App Store, компания получила немалую долю критики из-за того, что она удалила VPN-приложения, чтобы соответствовать местным правилам цензуры.

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Apple блокирует больше приложений, чем требует Россия

Утверждается, что только летом 2024 года Apple удалила около 50 VPN-приложений , хотя "Роскомнадзор" объявил запрещенными только 25 наименований.

, хотя "Роскомнадзор" объявил запрещенными только 25 наименований. Среди заблокированных сервисов – ExpressVPN, NordVPN, Norton Secure, Proton и Bitdefender.

Общее количество заблокированных приложений VPN теперь составляет 98 с начала войны, но 14 других были недоступны еще до полномасштабного вторжения.

Аналитики отмечают, что это "вызывает беспокойство относительно прозрачности" и роли Apple в создании условий для цензуры в стране. Ограничивая доступ к VPN, российское правительство может эффективнее контролировать поток информации и следить за своими гражданами. Россия сегодня является второй средой App Store по количеству ограничений, уступив лишь Китаю.

Бенджамин Исмаил, директор проекта "Цензура приложений" в организации GreatFire взволновался за судьбу россиян и заявил, что это "прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности".

В одностороннем порядке ограничивая доступ к этим важным инструментам без прозрачности и надлежащей правовой процедуры, Apple становится соучастником государственной цензуры. Мы требуем от Apple соблюдать свои обязательства по соблюдению прав человека и предоставить четкое объяснение этих действий,

– говорит Исмаил.

Причин мы не знаем, но...

Apple, вероятно, удалила эти VPN-приложения, чтобы опередить события, осознавая, что на 25 приложениях дело не завершится, и впоследствии Россия назовет новые.

Это большая дилемма для компании, которая ранее решительно заявляла об отказе сотрудничать с правительствами стран в вопросах, касающихся цензуры, слежки, получения доступа к смартфонам преступников и подозреваемых. Она должна выбирать: выполнить авторитарные требования или начать сокращать функции, ухудшать пользовательский опыт и, конечно же, уменьшать прибыли.

Относительно последнего сегодня можно спорить, ведь компания официально ушла с рынка страны-оккупантки, не проводит с ней финансовых операций, а значит и не получает от нее прибыли. Поэтому поддержание работы магазина App Store фактически является собственной инициативой американского бренда, направленной, вероятно, на возможное возвращение в Россию после войны.

Можно также предположить, что компания идет на это сотрудничество с "Роскомнадзором", чтобы избежать полной блокировки своих сервисов, как это было с другими.