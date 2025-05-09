Apple выплатит компенсацию за подслушивание Siri в размере 95 миллионов долларов

Дело о прослушивании Siri пользователей вышло на очередной этап. Владельцы устройств Apple из США могут подать заявку на специальном сайте, чтобы получить часть компенсации в размере 95 миллионов долларов.

Именно такую сумму производитель iPhone готов выплатить для урегулирования инцидента, связанного со случайной активацией голосового ассистента Siri во время частных разговоров пользователей в период с 17 сентября 2014 года до 31 декабря 2024 года, информирует 24 Канал.

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Предыстория

Выплаты Apple связаны с коллективным иском, поданным в суд в 2019 году. Авторы иска обвинили компанию в нарушении конфиденциальности путем перехвата и передачи разговоров пользователей сторонним подрядчикам для контроля качества.

Согласно иску, эти разговоры якобы записывал голосовой ассистент Siri. Apple извинилась и пообещала больше не хранить записи разговоров пользователей, однако отрицает дополнительные обвинения в предоставлении рекламодателям возможности создавать таргетированные предложения на основе этих записей.

В начале этого года Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов компенсации. Подать заявку можно до 2 июля 2025 года.

Кто может получить деньги?

Это могут сделать владельцы iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, iPod и Apple TV из США. Однако, чтобы получить выплату, заявители должны под присягой подтвердить, что голосовой ассистент Siri случайно активировался на их устройствах.

В случае утверждения заявки пользователи смогут получить максимум 20 долларов за каждое устройство, которое пострадало от этой проблемы.