Саме таку суму виробник iPhone готовий виплатити для врегулювання інциденту, пов'язаного з випадковою активацією голосового асистента Siri під час приватних розмов користувачів у період з 17 вересня 2014 року до 31 грудня 2024 року, інформує 24 Канал.

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Передісторія

Виплати Apple пов'язані з колективним позовом, поданим до суду у 2019 році. Автори позову звинуватили компанію в порушенні конфіденційності шляхом перехоплення та передачі розмов користувачів стороннім підрядникам для контролю якості.

Згідно з позовом, ці розмови нібито записував голосовий асистент Siri. Apple вибачилася та пообіцяла більше не зберігати записи розмов користувачів, проте заперечила додаткові звинувачення у наданні рекламодавцям можливості створювати таргетовані пропозиції на основі цих записів.

На початку цього року Apple погодилася виплатити 95 мільйонів доларів компенсації. Подати заявку можна до 2 липня 2025 року.

Хто може отримати гроші?

Це можуть зробити власники iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, iPod та Apple TV зі США. Однак, щоб отримати виплату, заявники повинні під присягою підтвердити, що голосовий асистент Siri випадково активувався на їхніх пристроях.

У разі затвердження заявки користувачі зможуть отримати максимум 20 доларів за кожен пристрій, який постраждав від цієї проблеми.