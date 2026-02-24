Apple выпустила новое приложение: для чего и кому оно нужно

Apple представила новое внутреннее приложение Sales Coach для iPhone и iPad. Оно заменяет предыдущую программу SEED и предназначено для сотрудников Apple Store и авторизованных сервисных партнеров. В приложении появится AI-чатбот для быстрых ответов о продуктах компании.

Apple официально запустила Sales Coach – обновленную версию внутреннего приложения SEED. Новый сервис доступен сотрудникам Apple Store и Apple Authorized Service Provider по всему миру. После установки последнего обновления SEED автоматически превращается в Sales Coach. Приложение не является публичным и недоступно для обычных пользователей. Об этом пишет Macrumors.

Что меняет Sales Coach для работников?

Sales Coach получил обновленный интерфейс в стиле Liquid Glass, который Apple в последнее время внедряет в своих продуктах. Кроме нового дизайна, компания готовит интеграцию AI-чатбота. Он появится в отдельной вкладке Ask и будет помогать работникам быстро находить информацию об устройствах и функциях.

Как пишет 9to5mac, чатбот сможет отвечать на вопросы о возможностях iPhone, объяснять работу программных функций и предоставлять другие детали по всей линейке продуктов Apple. По принципу работы он напоминает чатбот в приложении Apple Support.

Сейчас чатбот еще не активирован, однако о его появлении стало известно ранее в этом месяце, когда появились первые подробности о Sales Coach. Кроме версии для iPhone и iPad, сервис также доступен в вебформате по адресу salescoach.apple.com.