Ключевой элемент загадки о том, как египтяне строили пирамиды, разгадано

Тайна египетских пирамид давно волнует человечество. Пока одни пытаются мистифицировать их появление, придумывая теории о причастности к строительству пришельцев, другие уже давно предложили гораздо более реалистичные версии, для которых даже нашли археологические доказательства. Но многое все же до сих пор остается загадкой. Одну из таких только что раскрыли.

О чем узнали археологи

Ученые нашли давно высохший и погребенный в песке рукав реки Нил, который когда-то протекал рядом с более чем 30 пирамидами. Это потенциально может раскрыть тайну того, как древние египтяне транспортировали массивные каменные блоки для строительства.

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64-километровый рукав реки, который протекал мимо комплекса пирамид Гизы, тысячелетиями был скрыт под пустыней и сельскохозяйственными угодьями. Существование древней реки объясняет, почему 31 пирамида была построена заметной цепочкой вдоль ныне негостеприимной пустынной полосы в долине Нила между 4700 и 3700 годами назад.

Полоса вблизи древнеегипетской столицы Мемфиса включает Великую пирамиду Гизы, а также пирамиды Хафре, Хеопса и Микериноса.



Водный поток древней ветви Ахрамат граничит с большим количеством пирамид, датируемых от Древнего царства до Второго промежуточного периода, охватывающего время между Третьей и Тринадцатой династиями / Фото Eman Ghoneim

Археологи давно считали, что древние египтяне, видимо, использовали соседнюю водную артерию для перемещения тяжелых материалов, которые использовались для строительства пирамид. Но никто не был уверен в расположении, форме, размере или близости этого водного пути к месту расположения пирамид.

Ведущий автор исследования Эман Гонейм из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне, США, говорит, что она и ее коллеги использовали радиолокационные спутниковые снимки для картографирования русла реки, которое они назвали Ахрамат, что на арабском языке означает "пирамиды". Радар дал им "уникальную возможность проникать сквозь песчаную поверхность и создавать изображения скрытых объектов, включая захороненные реки и древние сооружения.

Исследования в полевых условиях и керны осадочных пород с места находки подтвердили наличие реки в древности. Ученые предполагают, что в какой-то момент она начала мелеть и засыпаться песком, а началось это, вероятно, во время большой засухи около 4200 лет назад.

Судя по данным, пирамиды Гизы стояли на плато примерно в километре от берегов реки. По словам Гонейм, многие пирамиды имели "церемониальную дорожку", которая шла вдоль реки и заканчивалась возле долинных храмов, служивших гаванями. Это указывает на то, что река играла "ключевую роль в транспортировке огромных строительных материалов и рабочих, необходимых для строительства пирамид".

Тайна пирамид

Как именно древним египтянам удалось построить такие огромные и долговечные сооружения, остается одной из самых больших загадок истории. Эти тяжелые материалы, большинство из которых поступали с юга, было бы гораздо легче сплавлять по реке, чем транспортировать по суше.

Река также может указывать на то, почему пирамиды были построены в разных местах. Течение воды и ее объем менялись со временем, поэтому цари четвертой династии должны были делать другой выбор, чем цари 12-й династии.