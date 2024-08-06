В Египте нашли неразграбленный некрополь с кучей сокровищ

Многие древнеегипетские захоронения, к сожалению, не дождались археологов, поскольку были разграблены еще сотни лет назад. Поэтому каждая нетронутая гробница, например та, в которой покоился Тутанхамон, является буквально бесценной находкой.

Теперь ученые сделали еще одну чрезвычайно редкую находку в некрополе Тель-эль-Дейр в Дамиетте. Там раскопки обнаружили десятки захоронений, которые оставались нетронутыми в течение тысячелетий, – камеры из глиняного кирпича, которые все еще содержали драгоценные сокровища, с которыми хоронили умерших более 2500 лет назад.

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Детали находки

Среди сокровищ – глиняные сосуды, погребальные амулеты и скарабеи, которые должны были защищать умерших в потустороннем мире, статуэтки ушабти, которые должны были служить умершим по ту сторону, бронзовые монеты и изображения религиозных символов и божеств, таких как Исида, Бастет и Гор, сделаны из золотой фольги.



Некоторые из золотых изделий, найденных в Тель-эль-Дейре / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Такие неповрежденные захоронения дают нам лучшее представление о погребальных обычаях древних египтян и могут, по словам Мохамеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, помочь раскрыть тайны древней, захватывающей культуры.

Археологическая миссия в Тель-эль-Дейре продолжается уже несколько лет, постепенно открывая погребальный комплекс, который датируется 26-й династией, между 644 и 525 годами до нашей эры. Во время предыдущих раскопок было найдено 20 захоронений, среди которых амулеты, золотая фольга, скарабеи и миниатюрные кувшины - сосуды, в которые во время обряда мумификации помещают органы умершего.



Некоторые из недавно открытых амулетов и скарабеев из Тель-эль-Дейра / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

С тех пор раскопки дали не только 63 отдельные гробницы из сырцового кирпича, но и более простые захоронения. Похоже, что некрополь содержал все виды захоронений, от скромных до пышно обустроенных могил людей с высоким статусом.



Фигурки, найдены в некрополе Тель-эль-Дейр / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Интересно, что 38 бронзовых монет, найденных в керамическом кувшине, датируются периодом правления династии Птолемеев, которая правила с 305 по 30 года до нашей эры – через несколько сотен лет после построения комплекса. Это свидетельствует о том, что Дамиетта была важным коммерческим центром в течение довольно длительного времени в истории Древнего Египта, говорят археологи.



Керамический сосуд для бронзовых монет / Фото Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

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По словам археологов, найденные артефакты поражают своим мастерством, демонстрируя широкий спектр навыков, доступ к материалам и даже торговлю между другими средиземноморскими прибрежными городами, причем некоторые из гончарных сосудов были импортированы в Египет.