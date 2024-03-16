Древняя табличка из Хеттской империи описывает катастрофическое иностранное вторжение

Глиняная клинописная табличка из центральной Турции, которой 3300 лет, описывает катастрофическое вторжение в четыре города Хеттской империи, загадочного государства бронзового века. Произошло это во время гражданской войны в Хеттской империи, очевидно, с целью помочь одной из враждующих фракций.

Детали открытия

Табличку размером с ладонь нашел в мае 2023 года Кимийоши Мацумура, археолог из Японского института анатолийской археологии, среди хеттских руин в Бюклюкале, примерно в 60 километрах к юго-востоку от турецкой столицы Анкары.

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Археологи считают, что Бюклюкале было большим хеттским городом. Новое открытие предполагает, что он также был королевской резиденцией, возможно, наравне с королевской резиденцией в хеттской столице Хаттуши (также пишется как Хаттуша), примерно в 112 километрах к северо-востоку.



Здесь находятся остатки Бюклюкале / Фото Kimiyoshi Matsumura, Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Согласно переводу Марка Видена, доцента древних ближневосточных языков Университетского колледжа Лондона, первые шесть строк клинописи на табличке говорят на хеттском языке о том, что "четыре города, включая столицу Хаттусу, находятся в катастрофе", тогда как остальные 64 строки — это молитва на хурритском языке с просьбой о победе.

В империи использовали хурритский язык для религиозных церемоний, рассказал Кимийоши Мацумура. Табличка вполне может быть записью священного ритуала, проведенного самим хеттским царем.

Находка хурритской таблички означает, что религиозный ритуал в Бюклюкале был проведен хеттским царем. Это указывает на то, что, как минимум, хеттский царь прибыл в Бюклюкале и совершил ритуал,

– говорит Мацумура.



Табличка была найдена на северной стороне хеттских руин в Бюклюкале. Священный хурритский язык, написанный на табличке, позволяет предположить, что на этом месте была царская резиденция или храм / Фото Kimiyoshi Matsumura, Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Что мы знаем о Хеттской империи

Археологи считают, что первые хеттские царства образовались в центральной Анатолии - нынешней Турции — около 2100 года до нашей эры. В 1450 годах до нашей эры хетты уже были крупным региональным государством. Они упоминаются в еврейской Библии, а древнеегипетские надписи свидетельствуют, что Хеттская империя воевала с ними в 1274 году до нашей эры в битве при Кадеше, в одной из самых первых битв в истории.

Мацумура и его коллеги раскапывали руины в Бюклюкале около 15 лет. Ранее они находили только разбитые глиняные таблички, но эта находится в почти идеальном состоянии.

Хурритский язык сначала был языком королевства Митанни, которое впоследствии стало вассальным государством хеттов. По словам Мацумуры, этот язык до сих пор остается малоисследованным, и эксперты потратили несколько месяцев, пытаясь выяснить значение надписи.

Оказывается, хурритское письмо — это молитва, обращенная к Тешшоба (также пишется Тешуб), хурритскому имени бога бури, который был главой как хеттского, так и хурритского пантеонов. В тексте прославляется бог и его божественные предки, а также неоднократно упоминаются проблемы коммуникации между богами и людьми.

Далее в молитве перечисляются несколько лиц, которые, вероятно, были враждебными царями, и завершается она просьбой о божественном совете.

Гражданская война

Хеттская империя исчезла из истории в начале 12 века до нашей эры. Это совпало с крахом позднего бронзового века, когда многие древние цивилизации вокруг Средиземноморья были охвачены беспорядками.

Как пишет историк Эрик Кляйн, причины упадка ученым не известны, но они могут включать голод, вызванный климатическими изменениями.

Однако вторжение, о котором говорится на новонайденной табличке, кажется, не связано с этим. Мацумура говорит, что табличка датируется периодом правления хеттского царя Тудхалии II, примерно между 1380 и 1370 годами до нашей эры. Это примерно за 200 лет до упадка позднего бронзового века.

По его словам, табличка "кажется, происходит из периода гражданской войны, о которой мы знаем из других [хеттских] текстов". В это время хеттские земли были захвачены сразу со многих разных направлений, и многие города были временно разрушены.

Новая находка из Бюклюкале подтверждает ключевую роль хурритских религиозных традиций при хеттском королевском дворе.

Находка еще не была официально опубликована в рецензируемом журнале.