Археологи нашли древнюю тайную комнату для хранения и употребления наркотиков

В Перу археологи обнаружили скрытую комнату, где более 2500 лет назад проводили ритуалы с употреблением психоактивных веществ. Находка свидетельствует о сложных религиозных практиках и социальной иерархии задолго до появления империи инков.

Тайная комната снова открыта

В горах северного Перу археологи обнаружили древнюю комнату, которая служила местом для ритуального употребления наркотических веществ. В ходе раскопок в Чавин-де-Уантар – важном религиозном центре доколумбовой эпохи – исследователи нашли 23 артефакта, созданные из костей и ракушек. Они имели форму трубок и ложек, которые, вероятно, использовались для вдыхания психоактивных смесей через нос, сообщает 24 Канал со ссылкой на PNAS.

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Находки, которые хранились в запечатанной с V века до нашей эры комнате, содержали химические остатки никотина и диметилтриптамина (ДМТ) – мощного галлюциногена, который является природным компонентом аяхуаски. Дополнительный анализ показал, что артефакты содержали остатки дикого табака Nicotiana и компонентов ольхи Anadenanthera colubrina, из которых готовили психоделический нюхательный порошок.

Трубки, по словам археолога Даниэля Контрераса из Университета Флориды, напоминают свернутые купюры, которые иногда показывают в фильмах, где персонажи употребляют наркотики. Его команда пришла к выводу, что эти предметы использовались для ингаляций – вдыхания порошковых веществ через нос.



Трубки для табака, вырезанные из полых костей, найдены на археологическом участке Чавин в Перу / Фото Daniel Contreras

Особенно показательно, что костяные трубки – вероятно, изготовлены из крыльев сапсана – было найдено в местах, к которым имели доступ только избранные. Это указывает на контролируемое употребление наркотиков элитой, а также на значительную роль психоактивных веществ в религиозных и социальных практиках.

Комплекс Чавин функционировал между 1200 и 400 годами до нашей эры как центр ритуальной активности. Его сооружения со временем превращались в галереи, где проводились церемонии. Поскольку эти комнаты были тесными, археологи предполагают, что ритуалы, связанные с наркотиками, служили инструментом социальной иерархии – они подчеркивали различие между элитой и простым населением.



Изображение Чавина в период его расцвета, включая несколько монументальных зданий вокруг большой площади / Фото Daniel Contreras

Контрерас отмечает, что сложные церемонии, которые использовали психоактивные вещества, могли быть способом легитимизации неравенства – создавая впечатление высшей цели или духовного назначения выбранной группы. Исследователи также считают, что практика ритуального употребления наркотиков могла повлиять на переход от относительно равноправных сообществ к сложным иерархическим структурам империй Тиуанако, Вари и инков.



Вид на археологический памятник Чавин в Перу / Фото Daniel Contreras



Лама стоит перед археологическим памятником Чавин в Перу / Фото Daniel Contreras

Авторы исследования подчеркивают, что эти открытия только открывают двери к более глубокому пониманию роли психоактивных веществ в становлении древних андийских обществ, но работы в этом направлении еще очень много.