Искусственному интеллекту скормили миллионы изображений Арктики, и он обнаружил нечто тревожное

Ученые загрузили огромное количество фотографий в систему искусственного интеллекта, чтобы ускорить работу, на которую у человека ушла бы огромная куча времени. Алгоритм обнаружил тревожную закономерность, которая тянется как минимум с 1979 года.

Что рассказал ученым ИИ

Начиная с 1979 года температура в Арктике росла почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по всему остальному миру. Шпицберген, архипелаг у северо-восточного побережья Гренландии, находится на передовой этого изменения климата, нагреваясь в семь раз быстрее, чем остальной мир, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Более половины Шпицбергена покрыто ледниками. Если завтра все они полностью растают, уровень мирового океана поднимется на 1,7 сантиметра. Хотя это не произойдет за один день, ледники в Арктике очень чувствительны даже к незначительному повышению температуры.

Чтобы лучше понять ледники на Шпицбергене и за его пределами, мы использовали модель искусственного интеллекта для анализа миллионов спутниковых снимков за последние четыре десятилетия. Наше исследование, опубликовано в журнале Nature Communications, показывает, что из-за глобального потепления эти ледники уменьшаются быстрее, чем когда-либо,

– пишут ученые.

В частности, они рассматривали ледники, которые стекают непосредственно в океан, так называемые "ледники, заканчивающиеся морем". На самом деле большинство ледников Шпицбергена относятся к этой категории. Там, где эти ледники встречаются с морем, они в основном теряют массу из-за откалывания айсбергов — процесс, во время которого большие куски льда отделяются от ледника и падают в океан. Понимание этого процесса является ключевым для точного прогнозирования будущих потерь массы ледников.

Во время картографирования фронта отступления ледников — границы между льдом и океаном — традиционно люди-исследователи тщательно просматривают спутниковые снимки и делают цифровые записи. Этот процесс является очень трудоемким, неэффективным и особенно не воспроизводимым, поскольку разные люди могут увидеть разные вещи даже на одном и том же спутниковом снимке. Учитывая количество доступных сегодня спутниковых снимков, ученые просто не имеют столько человеческих ресурсов, чтобы составить карту каждого региона за каждый год.

Новым способом решения этой проблемы является использование автоматизированных методов, таких как искусственный интеллект, который может быстро идентифицировать структуру ледников на больших территориях. Именно это исследователи и сделали, применив ИИ для анализа миллионов спутниковых снимков 149 ледников, заканчивающихся морским побережьем, сделанных между 1985 и 2023 годами. Новый подход позволил исследовать отступление ледников в беспрецедентном масштабе и объеме.

Мы обнаружили, что подавляющее большинство (91%) ледников, заканчивающихся морским побережьем на Шпицбергене, значительно уменьшились. Мы обнаружили потерю более 800 квадратных километров ледника с 1985 года, что превышает площадь Нью-Йорка и эквивалентно потере 24 квадратных километров в год, что почти вдвое превышает размер лондонского аэропорта Хитроу,

– пишут авторы статьи.

Наибольший всплеск был зафиксирован в 2016 году, когда количество оленей удвоилось в ответ на периоды экстремального потепления. В том году на Шпицбергене также были самые влажные лето и осень с 1955 года, включая рекордные 42 миллиметра дождя за один день в октябре. Это сопровождалось необычно теплым и свободным ото льда морем.

Потепление океана вызывает таяние ледников

В дополнение к длительному постепенному отступлению, эти ледники также отступают летом и снова наступают зимой (часто на несколько сотен метров), но фактически каждый раз восстановление происходит в меньшей степени, чем до этого.

Мы обнаружили, что 62% ледников на Шпицбергене испытывают эти сезонные циклы. Хотя это явление хорошо задокументировано по всей Гренландии, ранее оно наблюдалось только для нескольких ледников на Шпицбергене, в основном с помощью ручной оцифровки,

– добавляют ученые.

"Затем мы сравнили эти сезонные изменения с сезонными колебаниями температуры воздуха и океана. Мы обнаружили, что когда океан прогревался весной, ледник почти сразу отступал", – добавляют они.

Это стало отличной демонстрацией того, о чем ученые давно подозревали: сезонные приливы и отливы этих ледников вызваны изменениями температуры океана.

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Глобальная угроза

Шпицберген испытывает частые экстремальные климатические изменения из-за своего уникального расположения в Арктике, где на него среди прочего влияют теплые воды Атлантики.

Исследования показывают, что ледники, которые заканчиваются морским побережьем, очень чувствительны к экстремальным климатическим изменениям, и наибольшие темпы их отступления наблюдаются в последние годы. Этот тип ледников можно найти по всей Арктике и, в частности, вокруг Гренландии, крупнейшего ледникового массива в северном полушарии. То, что происходит с ледниками на Шпицбергене, вероятно, повторится и в других местах.

Если нынешняя тенденция к потеплению климата сохранится, эти ледники будут отступать быстрее, уровень моря повысится, и миллионы людей в прибрежных районах по всему миру окажутся под угрозой затопления.