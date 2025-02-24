ASUS выпустит компьютерную мышь, которая распыляет вокруг вас ароматические масла

Компания ASUS анонсировала новую компьютерную мышь, которая будет иметь одну уникальную функцию, в дополнение к своим основным обязанностям. Fragrance Mouse поставляется со специальным многоразовым отсеком, в который вы набираете ароматические масла, чтобы работать в комфортной атмосфере с любимыми ароматами.

Аромамышь

Непонятно, кому может быть нужна компьютерная мышь, которая рассеивает ароматические масла, но если все же каким-то образом вам нравится такая идея, то теперь вы можете воплотить ее в жизнь, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASUS.

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На нижней части корпуса мыши есть небольшой пластиковый отсек для ароматизаторов, который можно заполнять эфирными маслами. Если вы хотите сменить аромат, просто помойте флакон и наполните его снова.

Однако стоит обратить внимание: поскольку отсек находится снизу, следует быть осторожным, чтобы он случайно не открылся и не разлил жидкость на рабочий стол. К сожалению, из представленных компанией изображений не ясно, насколько надежно он закрывается, и как именно распыляет благовония.



Ароматическая мышь Fragrance Mouse / Фото ASUS



Ароматическая мышь Fragrance Mouse / Фото ASUS

Еще одно предостережение заключается в том, что вы не можете использовать 100-процентно чистые эфирные масла. Вам придется наполнять флакон маслами для диффузоров, которые менее концентрированы.

Ароматическая мышь ASUS Fragrance Mouse имеет три регулируемых уровня разрешения: 1200, 1600 и 2400 точек на дюйм, что позволяет вам менять чувствительность в зависимости от разрешения экрана или игры. Более высокое значение DPI лучше использовать в играх, которые требуют быстрой реакции, например, в шутерах от первого лица.

Мышь также имеет беспроводное соединение 2,4 ГГц и Bluetooth, которые можно использовать для подключения к ноутбукам и ПК.

Fragrance Mouse не имеет встроенной батареи, но ASUS говорит, что батарейки типа АА хватит на год работы. Кроме того, компания заявляет, что переключатели модели выдерживают до 10 миллионов нажатий.



Ароматическая мышь Fragrance Mouse / Фото ASUS



Ароматическая мышь Fragrance Mouse / Фото ASUS

ASUS пока не говорит, сколько будет стоить мышь Fragrance Mouse и когда она появится в продаже. Но, вероятно, это произойдет в течение этого года.