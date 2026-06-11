Астероид, уничтоживший динозавров, создал новую среду, в которой жизнь процветала миллионы лет

Катастрофа планетарного масштаба, произошедшая 66 миллионов лет назад, традиционно воспринимается как финал эпохи гигантов. Однако новые исследования заставляют взглянуть на это событие под совершенно иным углом. Оказывается, сокрушительный удар небесного тела не только оборвал миллионы жизней, но и заложил фундамент для длительного существования скрытой экосистемы.

Жизнь после конца света

Когда астероид диаметром примерно 10 километров врезался в территорию современного полуострова Юкатан в Мексике, он вызвал глобальный катаклизм. Это привело к вымиранию около 75 процентов всех живых существ на планете, включая всех нептичьих динозавров. Однако тот же удар создал огромную подземную среду, способную поддерживать микробную жизнь в течение по меньшей мере 8 миллионов лет. Это в четыре раза дольше, чем ранее считали ученые, пишет издание Space.com.

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Новое исследование, результаты которого опубликовали в журнале Communications Earth & Environment, базируется на обновленном компьютерном моделировании. Ученые выяснили, что гидротермальная система, которая возникла под знаменитым кратером Чиксулуб, существовала значительно дольше, чем предполагали консервативные оценки начала 2000-х годов. Это делает ее наиболее долговечной известной гидротермальной системой на Земле, возникшей в результате падения космического объекта.

Где бы на Земле вы не нашли теплую проточную воду, там вы найдете жизнь, и мы уже давно знаем, что удары астероидов создают гидротермальные системы,

– прокомментировала соавтор исследования из Шотландского центра экологических исследований университетов (SUERC) Аннамари Пикерсгилл.

Удар астероида выбил кратер шириной почти 200 километров и высвободил колоссальное количество тепла глубоко в земной коре. В результате морская вода из Мексиканского залива начала просачиваться в раздробленные и расплавленные породы под кратером. Это создало разветвленную сеть горячих, заполненных водой пор и трещин. Такие условия исследователи считают чрезвычайно благоприятными для существования микроорганизмов.

Чтобы понять, как эта система оставалась активной так долго, команда ученых использовала данные экспедиции 2016 года. Тогда в рамках Международной программы открытия океана (IODP) специалисты пробурили скважину в пиковом кольце Чиксулуба и извлекли образцы породы из-под морского дна. Среди найденных материалов был богатый на калий полевой шпат. Этот минерал сформировался именно тогда, когда горячие жидкости циркулировали через кратер после катастрофы.

Используя методы аргон-аргонового датирования, исследователи установили, что эти минералы образовывались в течение удивительно длительного периода: от момента удара 66 миллионов лет назад до отметки примерно 58 миллионов лет назад. Полученные результаты подтвердили, что гидротермальная активность продолжалась минимум 8 миллионов лет.

Совершенствование вычислительных методов позволяет исследователям моделировать сложные природные системы с беспрецедентным реализмом, приближая нас к раскрытию тайн хаотических физических процессов, которые формируют Землю и другие планетарные тела в геологических временных масштабах,

– добавил соавтор исследования и бывший докторант Университета Глазго Эвангелос Кристоу.

Подобные гидротермальные среды могли играть решающую роль в возникновении и эволюции жизни на ранней Земле. Пористый и раздробленный скальный фундамент создает микросферы, где микроорганизмы защищены от радиации и экстремальных перепадов температуры на поверхности. Это дает жизни шанс закрепиться и развиваться даже после таких сокрушительных событий, как падение астероида Чиксулуб.

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Выводы ученых имеют большое значение не только для земной истории, но и для поиска жизни на других планетах, в частности на Марсе. Красная планета пережила множество столкновений с астероидами и когда-то имела поверхностные воды. Мощные удары могли создать там аналогичные подземные гидротермальные системы, которые оставались пригодными для жизни длительное время после того, как условия на поверхности Марса стали враждебными.