Что Hera увидела на Диморфосе?

Космический аппарат Европейского космического агентства (ESA) прибыл к месту столкновения 4 ноября 2026 года. Hera летел к цели чуть больше двух лет. Он показал, что Диморфос, вращающийся вокруг более крупного астероида Дидимос, не только получил огромный шрам, но и хаотично кружится на орбите, пишет ScienceAlert.

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Ученые спорили, получил ли Диморфос ударный кратер, изменил ли он форму или остался таким же. К нашему большому удивлению, правильный ответ – все сразу! Сторона, в которую попал DART, сплющилась в ударный кратер размером со спортивный стадион, который простирается через всю ширину астероида– прокомментировал главный исследователь миссии Hera Патрик Мишель из Обсерватории Лазурного Берега CNRS.

Несмотря на такие разрушения, остальная часть поверхности выглядит удивительно знакомо. Ученые сравнили новые снимки с теми, что сделал DART перед ударом, и узнали отдельные валуны, которые, похоже, остались на месте. Ранее ученые считали, что Диморфос всегда обращен к Дидимосу одной стороной, как Луна к Земле. Теперь он вращается хаотично, рассказал ученый ESA Михаэль Кюпперс.

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Планетолог Сабина Радукан из Международного института космических наук добавила, что кратер размером с сам астероид стал неожиданностью даже для исследователей, сообщает Science.

На этом снимке видны изменения / Изображение European Space Agency / Стрелки добавлены 24 Каналом

Зачем NASA врезала зонд в астероид?

Миссия DART должна была проверить, можно ли изменить траекторию астероида, физически ударив по нему. Это испытание технологии, которая когда-нибудь может защитить Землю. Мишенью стала пара астероидов: Дидимос шириной около 730 метров и Диморфос шириной около 151 метра. Меньший астероид сместить легче, а изменение его орбиты можно измерить с помощью телескопов с Земли.

Столкновение произошло 26 сентября 2022 года в 11 миллионах километров от нас. Зонд размером с большую лошадь врезался в Диморфос со скоростью 23 тысячи километров в час. Ученые NASA сочли бы успехом сокращение орбитального периода на 73 секунды, но он сократился примерно на 33 минуты. Изменилась и орбита пары вокруг Солнца. Однако итальянский микроспутник LICIACube, сопровождавший DART, не смог разглядеть последствий сквозь облако обломков.

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Дело осложняло и то, что Диморфос – это куча камней, которую держит вместе очень слабая гравитация. Поэтому модельные расчеты 2024 года допускали, что выраженного кратера могло вообще не быть, а камни просто перегруппировались.

Откуда вокруг астероидов сотни валунов?

Hera обнаружила, что систему окружают сотни валунов размером от нескольких метров до размера стиральной машины. Возможно, это обломки от удара DART, но это еще предстоит подтвердить. Телескоп "Хаббл" в 2023 году уже зафиксировал 37 валунов, которые, по всей видимости, были выброшены из Диморфоса, а более поздние модели показали, что часть из них могла остаться вблизи астероидов до прилета "Hera".

Мы прилетели, чтобы увидеть два астероида, а нашли сотни– рассказала планетолог Наоми Мердок из Высшего института аэронавтики и космоса.

Для руководителей миссии валуны стали головной болью. Маргерита Карди из компании Tyvak International, создавшей один из кубсатов, призналась, что испытывает одновременно восторг и панику.

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Что будет делать Hera дальше?

Сейчас аппарат размером с небольшой автомобиль находится в 25–30 километрах от астероидов. В декабре он приблизится на расстояние 13 километров, чтобы сделать снимки с более высоким разрешением. В январе Hera выпустит два кубсата размером с коробку из-под обуви. Juventas впервые измерит радаром внутреннее строение астероида, а Milani будет изучать окружающую среду. Также Hera оснащена камерами, спектрометрами, радаром, анализатором пыли и гравиметром.

Определив массу и строение Диморфоса, ученые поймут, насколько эффективно DART передал импульс. Руководитель миссии Hera от ESA Ян Карнелли подчеркнул, что сочетание миссий DART и Hera приближает человечество к тому, чтобы отклонение астероидов стало надежным способом защиты планеты.