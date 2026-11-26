Що Hera побачив на Діморфосі?

Космічний апарат Європейського космічного агентства (ESA) прибув до місця зіткнення 4 листопада 2026 року. Hera летів до цілі трохи понад два роки. Він показав, що Діморфос, який обертається навколо більшого астероїда Дідімос, не лише отримав величезний шрам, а й хаотично крутиться на орбіті, пише ScienceAlert.

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Науковці сперечалися, чи отримав Діморфос ударний кратер, чи змінив форму, чи залишився таким самим. На наше велике здивування, правильна відповідь – усе одразу! Сторона, в яку влучив DART, сплющилася в ударний кратер розміром зі спортивний стадіон, який тягнеться через усю ширину астероїда– прокоментував головний дослідник місії Hera Патрік Мішель з Обсерваторії Лазурового Берега CNRS.

Попри такі руйнування, решта поверхні виглядає напрочуд знайомо. Науковці порівняли нові знімки з тими, що зробив DART перед ударом, і впізнали окремі валуни, які, схоже, лишилися на місці. Раніше вчені вважали, що Діморфос завжди повернутий до Дідімоса одним боком, як Місяць до Землі. Тепер він безладно обертається, розповів науковець ESA Міхаель Кюпперс.

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Планетологиня Сабіна Радукан з Міжнародного інституту космічних наук додала, що кратер завбільшки з сам астероїд навіть для дослідників став несподіванкою, повідомляє Science.

На цьому зображенні видно зміни / Зображення European Space Agency/Стрілки додані 24 Каналом

Навіщо NASA врізала зонд в астероїд?

Місія DART мала перевірити, чи можна змінити траєкторію астероїда, фізично вдаривши по ньому. Це випробування технології, яка колись може захистити Землю. Мішенню стала пара астероїдів: Дідімос завширшки близько 730 метрів і Діморфос завширшки близько 151 метр. Менший астероїд зсунути легше, а зміну його орбіти можна виміряти телескопами із Землі.

Зіткнення сталося 26 вересня 2022 року за 11 мільйонів кілометрів від нас. Зонд завбільшки з великого коня влучив у Діморфос зі швидкістю 23 тисячі кілометрів на годину. Вчені NASA вважали б успіхом скорочення орбітального періоду на 73 секунди, але він скоротився приблизно на 33 хвилини. Змінилася й орбіта пари навколо Сонця. Однак італійський мікросупутник LICIACube, який супроводжував DART, не розгледів наслідків крізь хмару уламків.

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Справу ускладнювало й те, що Діморфос – купа каміння, яку тримає разом дуже слабка гравітація. Тому модельні розрахунки 2024 року допускали, що виразного кратера могло взагалі не бути, а камені просто перегрупувалися.

Звідки навколо астероїдів сотні валунів?

Hera виявив, що систему оточують сотні валунів завбільшки від кількох метрів до розміру пральної машини. Можливо, це уламки від удару DART, але це ще треба підтвердити. Телескоп Hubble 2023 року вже помітив 37 валунів, які, схоже, вибило з Діморфоса, а пізніші моделі показали, що частина з них могла залишитися поблизу астероїдів до прильоту Hera.

Ми прилетіли побачити два астероїди, а знайшли сотні– розповіла планетологиня Наомі Мердок з Вищого інституту аеронавтики та космосу.

Для керівників місії валуни стали головним болем. Маргеріта Карді з компанії Tyvak International, яка створила один із кубсатів, зізналася, що відчуває водночас захват і паніку.

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Що Hera робитиме далі?

Зараз апарат розміром з невеликий автомобіль перебуває за 25 – 30 кілометрів від астероїдів. У грудні він наблизиться до 13 кілометрів, щоб зробити знімки вищої роздільної здатності. У січні Hera випустить два кубсати завбільшки з коробку з-під взуття. Juventas уперше виміряє радаром внутрішню будову астероїда, а Milani вивчатиме навколишнє середовище. Також Hera має камери, спектрометри, радар, аналізатор пилу й гравіметр.

Визначивши масу й будову Діморфоса, вчені зрозуміють, наскільки ефективно DART передав імпульс. Керівник місії Hera від ESA Ян Карнеллі наголосив, що поєднання місій DART і Hera наближає людство до того, щоб відхилення астероїдів стало надійним способом захисту планети.