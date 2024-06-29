Всего 38 штук: посмотрите на этот суперлимитированный Aston Martin в роскошном золотом цвете

После того как британская компания Aston Martin выпустила 110 премиальных машин марки Valour, она решила повторить свой успех, анонсировав еще один эксклюзив под названием Valiant. Этот автомобиль будет более редким, выйдя в количестве всего 38 единиц.

Что мы знаем об Aston Martin Valiant

Valiant создали на основе Valour после просьбы со стороны Фернандо Алонсо, испанского автогонщика, двукратного чемпиона мира Формулы-1. Судя по всему, он не был впечатлен Valour, а потому попросил инженеров Aston Martin создать что-то легче и более ориентированное на гоночный трек.

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Результатом этого проекта стал автомобиль Valiant, в котором используется карбон, магний и тщательно продуманная конструкция для снижения веса. Кроме того, добавлено еще 20 лошадиных сил, что в сумме составляет 735 лошадиных сил. Все это работает на амортизаторах Multimatic, для более приспособленных к треку настроек.

Aston Martin не публиковал цену Valiant, потому что компания не имела в этом необходимости — все 38 экземпляров уже проданы. После полноценного дебюта автомобиля в Гудвуде мы вряд ли увидим его вне частного гаража с климат-контролем.

Конечно, с художественной точки зрения, этот автомобиль – произведение искусства. Никто не работает с пропорциями и силуэтами так, как компания Aston Martin, и крыло здесь действительно добавляет определенной эстетической привлекательности над Valour. Задний диффузор также добавляет настоящего гоночного стиля.



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin



Aston Martin Valiant / Фото Aston Martin

Фактически Valiant – это более легкий и быстрый Valour. В чем-то его дизайн лучше, в чем-то хуже. Одно из решений, в котором компания отошла от предшественника, является передняя часть машины. В Valour она была вдохновлена моделями 70-х, но в новой Valiant решетка радиатора не очень напоминает старые Aston Martin. Компания утверждает, что новая Valiant вдохновлена V8 RHAM/1 от Aston Martin, выпущенной в 1977 году, но тот автомобиль имел классическую форму решетки радиатора Aston.