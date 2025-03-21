Кинули на деньги: застрявшим на МКС астронавтам не выплатят сверхурочные

Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые накануне вернулись с МКС после девяти незапланированных месяцев, не получат сверхурочную оплату за это время.

Согласно стандартной практике для государственных служащих США, им предусмотрена только фиксированная зарплата и 5 долларов в день на непредвиденные расходы. За 286 дней на орбите каждый из них получит надбавку в размере всего 1430 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Ежегодная зарплата астронавтов NASA составляет примерно 152258 долларов в год, поэтому дополнительные 1430 долларов за более чем девять месяцев в космосе выглядят довольно скромной компенсацией за их терпение и риск.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и есть вероятность, что NASA пересмотрит свое решение или предложит альтернативный вариант для празднования подвига пилотов Starliner.

Возвращение на Землю и состояние астронавтов

Два дня назад Уилмор и Уильямс наконец вернулись на Землю. Их сразу же вынесли на носилках из-за значительной потери мышечной и костной массы, что является типичным следствием длительного пребывания в невесомости. Оба астронавта отметили в интервью, что им понравился их неожиданно длительный визит на МКС, однако финансовое поощрение было бы уместным, учитывая риски, которые они взяли на себя во время тестового полета.

Почему астронавты остались на орбите так долго

Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года на борту нового космического корабля Starliner от Boeing. Это был первый тестовый полет пилотируемой капсулы, во время которого возникли серьезные технические неисправности.

Во время приближения к станции отказали пять двигателей коррекции орбиты, а также произошла утечка гелия. Несмотря на это, корабль смог пристыковаться к МКС, но NASA решило не рисковать жизнью астронавтов и не возвращать их на Землю на неисправном аппарате. Поэтому их запланированный десятидневный полет затянулся на девять месяцев.