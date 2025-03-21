Відповідно до стандартної практики для державних службовців США, їм передбачена лише фіксована зарплата та 5 доларів на день на непередбачувані витрати. За 286 днів на орбіті кожен із них отримає надбавку у розмірі лише 1430 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT.

Читайте на сайті Зграя дельфінів припливла подивитися на капсулу з астронавтами, яка прибула з МКС

Щорічна зарплата астронавтів NASA становить приблизно 152258 доларів на рік, тому додаткові 1430 доларів за понад дев’ять місяців у космосі виглядають доволі скромною компенсацією за їхнє терпіння та ризик.

Ця ситуація викликала широкий суспільний резонанс, і є ймовірність, що NASA перегляне своє рішення або запропонує альтернативний варіант для відзначення подвигу пілотів Starliner.

Повернення на Землю та стан астронавтів

Два дні тому Вілмор та Вільямс нарешті повернулися на Землю. Їх одразу ж винесли на ношах через значну втрату м’язової та кісткової маси, що є типовим наслідком тривалого перебування в невагомості. Обидва астронавти зазначили в інтерв’ю, що їм сподобався їхній несподівано тривалий візит на МКС, однак фінансове заохочення було б доречним з огляду на ризики, які вони взяли на себе під час тестового польоту.

Чому астронавти залишилися на орбіті так довго

Вілмор і Вільямс вирушили на МКС 5 червня 2024 року на борту нового космічного корабля Starliner від Boeing. Це був перший тестовий політ пілотованої капсули, під час якого виникли серйозні технічні несправності.

Під час наближення до станції відмовили п’ять двигунів корекції орбіти, а також стався витік гелію. Попри це, корабель зміг пристикуватися до МКС, але NASA вирішило не ризикувати життям астронавтів та не повертати їх на Землю на несправному апараті. Через це їхній запланований десятиденний політ затягнувся на дев’ять місяців.