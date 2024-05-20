Астронавты NASA испытывают нетрадиционные скафандры в пустыне Аризоны и это выглядит странно

NASA опубликовало фотографии астронавтов, которые испытывают скафандры в пустыне Аризоны в рамках подготовки к миссии "Артемида-3", имеющей целью возвращение людей на Луну. На снимках запечатлены астронавты Кейт Рубинс и Андре Дуглас в частичных скафандрах без рук, ног и козырьков, в сочетании с обычной туристической одеждой, включая солнцезащитные очки.

Необычный вид этих скафандров вызывает удивление, но NASA объясняет, что это макеты, предназначенные для репетиций. Такое тестирование позволяет инженерам выявить и решить любые проблемы с дизайном скафандра в безопасной среде на Земле до начала реальной миссии.

Читайте на сайте Космическая компания Blue Origin отправила в космос 90-летнего астронавта

Полевые испытания играют решающую роль, помогая нам проверить все системы, оборудования и технологии, которые нам понадобятся для проведения успешных лунных операций во время миссий "Артемиды",

– сказала Барбара Янойко, директор полевых испытаний в Космическом центре имени Джонсона NASA.

Испытания также готовят астронавтов к геологическим исследованиям, которые они будут проводить на Луне.

Во время "Артемиды III" астронавты будут научными операторами NASA на поверхности Луны, а целая научная команда будет поддерживать их с Земли. Эта симуляция дает возможность астронавтам практиковать проведение геологических исследований на расстоянии в режиме реального времени.



Астронавтка Кейт Рубинс осматривает геологические образцы / Фото NASA

В общем, эти испытания являются частью комплексной подготовки NASA к программе "Артемида", и они направлены на то, чтобы обеспечить тщательную оценку и совершенствование всех аспектов миссии.



Астронавт Андре Дуглас собирает образцы поверхности / Фото NASA

Смотрите также Гигантский кусок космического мусора упал прямо на канадскую ферму