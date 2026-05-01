Танцы спутников и хвост кометы: не пропустите главные события ничего неба в мае 2026 года

Майское небо обещает стать настоящей ареной для масштабных космических представлений. От яркого сияния крупнейших планет Солнечной системы до редких затмений на спутниках Юпитера этот месяц открывает множество возможностей для опытных астрономов и любителей наблюдений.

Какие явления будут главными украшениями ночного неба месяца?

Согласно прогнозам экспертов журнала Astronomy Magazine, Мартина Рэтклиффа и Алистера Линга, Венера и Юпитер станут главными вечерними объектами для ваших наблюдений после захода солнца в мае. Но ими все не ограничится.

Венера

Венера начнет месяц на высоте 14 градусов над западным горизонтом, сияя со звездной величиной -3,9. В течение мая планета будет становиться еще ярче, перемещаясь из созвездия Тельца к Близнецам. Особенно эффектный вид она будет иметь 18 мая, когда тонкий серп Луны окажется всего в 2 градусах к северу от нее, подсвеченный отблеском солнечных лучей от Земли.

Юпитер

Юпитер, в свою очередь, будет оставаться видимым почти до полуночи в конце мая. Газовый гигант продемонстрирует целую серию двойных транзитов своих спутников – Европы и Ганимеда. Как отмечают авторы материала, "наблюдения за деталями на диске Юпитера с помощью телескопа требует хорошей видимости, пока планета еще находится на достаточной высоте".

Самые интересные события развернутся 15 – 16 и 22 мая, когда тени двух спутников одновременно будут пересекать облака гигантской планеты. Во время события 22 мая тень Европы, хотя и появится на две минуты позже тени Ганимеда, будет двигаться быстрее и впоследствии опередит ее.



Так будет выглядеть транзит спутников Юпитера по материнской планете / Фото Roen Kelly

Другие планеты

Другие планеты также не останутся в стороне:

Меркурий появится в конце месяца, достигнув высоты почти 10 градусов над горизонтом через 30 минут после захода солнца 30 мая.

Сатурн и Марс можно будет отыскать в предрассветном небе. В частности, 13 мая Сатурн будет находиться в 6 градусах ниже Луны, а на следующее утро, 14 мая, уже Марс будет сиять рядом с лунным серпом.

Комета

Для владельцев телескопов май станет временем возвращения кометы 10P/Темпеля (также известна как Tempel 2). Она постепенно будет становиться ярче, приближаясь к 9-й звездной величине. Комета будет проходить через богатые звездные поля южного созвездия Орла, и, как ожидается, будет иметь асимметричный вид из-за влияния солнечного ветра на пылевой ком, пишет The Sky Live.



Комета 10P/Темпеля / Фото Г. М. Джефферс

Метеорный поток

Любители метеоров смогут наблюдать поток Эта-Аквариды, происходящий от обломков кометы Галлея. Пик активности придется на утро 6 мая. Хотя теоретически можно ожидать до 50 метеоров в час, этом году яркая Луна будет существенно мешать наблюдениям, уменьшая количество видимых "падающих звезд, ", до примерно десяти в час, сообщает Star Walk.

Лунные колебания и поиски астероидов

Интересным феноменом мая является либрация Луны. Из-за особенностей орбитального движения наш спутник будто "покачивается", что позволяет земным наблюдателям увидеть всего до 59 процентов ее поверхности. В начале мая можно будет детально рассмотреть объекты у северного полюса Луны, такие как кратеры Нансен и Пири.



Эти области на Луне можно будет увидеть благодаря редким колебаниям / Изображение NASA/GSFC/ASU

Астероиды

Для тех, кто предпочитает поиск астероидов, главной целью станет 13 Эгерия. Это тело из главного пояса астероидов диаметром около 201 километра будет двигаться неподалеку от яркой звезды Спика в созвездии Девы. Хотя ее звездная величина составляет всего 10.1, астероид легко отследить в течение трехчасовой сессии благодаря его заметному перемещению на фоне далеких звезд, если у вас есть достаточно мощный телескоп.

Два полнолуния за один месяц

Наконец, главной изюминкой мая будут два полнолуния. О первом, которое состоится уже 1 мая, мы уже подробно рассказали в отдельном материале. Второе же, называемое "Голубой Луной", ожидается 30 – 31 числа.

Голубой Луной в современной астрономии и фольклоре называют второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц, или третье полнолуние в сезоне, который имеет четыре таких события вместо привычных трех.



Когда наступит второе полнолуние мая / Фото Ganapathy Kumar

История появления этого термина достаточно интересна. Понятие голубой Луны как второго полнолуния за месяц было фактически забыто на десятилетия, пока в 1970-х годах Дебора Берд с EarthSky не наткнулась на экземпляр журнала "Sky and Telescope" за 1946 год в библиотеке Техасского университета. После этого она начала использовать это название в радиопрограмме "StarDate", что способствовало популяризации термина.

Позже это определение закрепилось благодаря книге Марго Маклун-Басты "Мировой альманах рекордов и фактов для детей", изданной в 1985 году, и даже популярной игре "Trivial Pursuit".

С точки зрения астрономии, такие события циклические. Фазы Луны повторяются примерно в те же даты каждые 19 лет, поскольку 235 лунных месяцев почти точно равны 19 календарным годам. Например, через 19 лет после 2024 года – в 2043 году – полнолуния снова придутся на 22 июня, 21 июля, 20 августа и 18 сентября.

Стоит отметить, что наш естественный спутник не изменит цвет, пишет EarthSky. Однако иногда Луна действительно может приобретать голубой оттенок. Это происходит не из-за календарных циклов, а из-за состояния земной атмосферы. Когда в воздухе появляется большое количество пыли или дыма, например, во время мощных лесных пожаров, частицы определенного размера (чуть шире 900 нанометров) начинают эффективно рассеивать красный свет. В таких случаях Луна, просвечиваясь сквозь эти частицы, может выглядеть по-настоящему голубой.