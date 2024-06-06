Отныне в любой момент на нашем небе может засиять сверхновая, повторяющаяся каждые 80 лет

С сегодняшнего дня и до сентября всем на Земле следует ожидать редкое событие, которое можно будет наблюдать невооруженным глазом. Относительно близкая к нам звезда в любой момент мощно вспыхнет сверхновой, став такой же яркой в нашем ночном небе, как и Полярная звезда.

Периодическая сверхновая

В своем обычном состоянии звезда T Coronae Borealis тусклая и невидимая невооруженным глазом. Однако она имеет одну очень интересную особенность. Расположившись за 3000 световых лет от нашей Солнечной системы, скоро она станет видимой нам впервые с 1946 года, ее можно легко найти в ночном небе.

Смотрите также Самое активное солнечное пятно развернулось к Земле: теперь все вспышки летят прямо на нас

Ожидается, что в любой момент оно значительно увеличится в яркости с 10-й звездной величины, то есть за пределами видимости невооруженным глазом, до 2-й звездной величины (в астрономии чем меньше число звездной величины, тем ярче звезда). Это примерно такая же яркость, как у Полярной звезды, которая является 48 по яркости звездой в ночном небе, если учитывать в этом списке наше Солнце.

В чем же особенность этой звезды? Дело в том, что она является отдельным типом сверхновой, которая вспыхивает не один раз в момент своей смерти, а периодически. Когда обычная сверхмассивная звезда умирает, она сбрасывает свою внешнюю оболочку, что выглядит как колоссальный взрыв, продуцирующий огромное количество светового излучения. Эта же звезда находится в двойной звездной системе. Вращаясь вокруг красного гиганта, этот углеродно-кислородный белый карлик ворует материю у своего компаньона, а когда накапливает слишком много водорода, давления и температуры, сбрасывает этот избыток, образуя сверхновую. Затем процесс повторяется.

Как найти T Coronae Borealis

Для того, чтобы отыскать эту звезду на небе, нужно смотреть в пределах дугообразного созвездия, лежащего между созвездиями Возничего и Геркулеса. Это так называемая "Северная Корона".

Ориентирами для поиска могут служить яркие звезды Арктур на западе и Вега на востоке неба. Между ними будет большое созвездие Геркулеса, похожее на нейрон, а справа ниже – сама Северная Корона, имеющая форму латинской буквы "U".



Северная корона, где появится T Coronae Borealis, находится между созвездиями Геркулеса и Возничего / Фото NASA

Вы можете воспользоваться специальными приложениями для смартфонов, которые показывают расположение небесных тел, звезд и созвездий. Например, Star Walk 2, который достаточно навести камерой на небо и он с помощью навигатора и гироскопа покажет вам, на что вы смотрите.

Астрономы считают, что T Coronae Borealis снова на пороге взрыва, поскольку она ведет себя так же, как и во время двух последних взрывов в 1866 и 1946 годах. За десять лет до обоих взрывов она становилась несколько ярче, а затем снова тускнела перед самым взрывом. Именно так и произошло: звезда стала ярче с 2015 года, а теперь резко потускнела в 2023 году. Эта знакомая закономерность указывает на то, что еще один взрыв неизбежен, и произойдет он в любой момент.