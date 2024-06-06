Періодична наднова

У своєму звичайному стані зоря T Coronae Borealis тьмяна й невидима неозброєним оком. Однак вона має одну дуже цікаву особливість. Розташувавшись за 3000 світлових років від нашої Сонячної системи, скоро вона стане видимою нам уперше з 1946 року, її можна легко знайти в нічному небі.

Дивіться також Найактивніша сонячна пляма розвернулась до Землі: тепер усі спалахи летять прямо на нас

Очікується, що в будь-який момент вона значно збільшиться в яскравості з 10-ї зоряної величини, тобто за межами видимості неозброєним оком, до 2-ї зоряної величини (в астрономії чим менше число зоряної величини, тим яскравіша зоря). Це приблизно така ж яскравість, як у Полярної зорі, яка є 48 за яскравістю зорею в нічному небі, якщо враховувати в цьому списку наше Сонце.

У чому ж особливість цієї зорі? Річ у тім, що вона є окремим типом наднової, котра спалахує не один раз у момент своєї смерті, а періодично. Коли звичайна надмасивна зоря помирає, вона скидає свою зовнішню оболонку, що виглядає як колосальний вибух, що продукує величезну кількість світлового випромінювання. Ця ж зоря перебуває у подвійній зоряній системі. Обертаючись довкола червоного гіганта, цей вуглецево-кисневий білий карлик краде матерію у свого компаньйона, а коли накопичує занадто багато водню, тиску й температури, скидає цей надлишок, утворюючи наднову. Потім процес повторюється.

Як знайти T Coronae Borealis

Для того, щоб відшукати цю зорю на небі, потрібно дивитися в межах дугоподібного сузір'я, що лежить між сузір'ями Візничого та Геркулеса. Це так звана "Північна Корона".

Орієнтирами для пошуку можуть служити яскраві зорі Арктур на заході та Вега на сході неба. Між ними буде велике сузір'я Геркулеса, схоже на нейрон, а праворуч нижче – сама Північна Корона, що має форму латинської літери "U".



Північна корона, де з'явиться T Coronae Borealis, знаходиться між сузір'ями Геркулеса та Візничого / Фото NASA

Ви можете скористатися спеціальними додатками для смартфонів, які показують розташування небесних тіл, зірок і сузір'їв. Наприклад, Star Walk 2, який достатньо навести камерою на небо і він за допомогою навігатора та гіроскопа покаже вам, на що ви дивитесь.

Астрономи вважають, що T Coronae Borealis знову на порозі вибуху, оскільки вона поводиться так само, як і під час двох останніх вибухів у 1866 та 1946 роках. За десять років до обох вибухів вона ставала дещо яскравішою, а потім знову тьмяніла перед самим вибухом. Саме так і сталося: зоря стала яскравішою з 2015 року, а тепер різко потьмянішала у 2023 році. Ця знайома закономірність вказує на те, що ще один вибух неминучий, і станеться він у будь-який момент.