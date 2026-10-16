Модель уже продается в официальном интернет-магазине ASUS Украина и у официальных партнеров компании.

Что известно о платформе RTX Spark?

В основе ноутбука лежит NVIDIA RTX Spark N1X с 20-ядерным CPU и графическим процессором на 6144 ядра. Платформа использует графику NVIDIA Blackwell RTX, а ее заявленная производительность достигает 1 петафлопс. Объем объединенной памяти LPDDR5X составляет до 128 ГБ; она размещена непосредственно на плате.

ASUS адресует устройство авторам контента, разработчикам ИИ-приложений и творческим специалистам, которым требуются мощные вычисления на самом компьютере. По замыслу компании, большой объем памяти позволяет запускать локально более масштабные модели ИИ, генерировать контент с более высоким разрешением и работать со сложными алгоритмами.

RTX Spark объединяет технологии искусственного интеллекта NVIDIA с графикой RTX в среде Windows. Компания позиционирует платформу не только для творческой работы и разработки, но и для геймеров

Поддержка экосистемы CUDA обеспечивает работу совместимых приложений, моделей и инструментов с аппаратным ускорением RTX – в частности, для генеративного ИИ, построения моделей и автоматизации задач.

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Особый акцент ASUS делает на локальных автономных ИИ-агентах. Для них компания развивает открытую экосистему совместно с Nous Research, разработчиком Hermes Agent, и платформой ComfyUI. Такое взаимодействие должно позволить пользователям создавать и запускать рабочие процессы с помощью команд на естественном языке.

ProArt P16 / Фото ASUS

Среди предустановленных фирменных инструментов – MuseTree и StoryCube.

MuseTree использует модели FLUX и WAN для генерации контента локально, без затрат токенов и соответствующих токеновых ограничений. StoryCube распознает сцены, помогает систематизировать медиафайлы и управлять ресурсами в Windows.

Открытый автономный помощник Hermes от Nous Research может выполнять сложные задачи в приложениях, терминале и с локальными файлами. Он обладает долговременной памятью, использует защищенные виртуальные среды и способен самостоятельно совершенствовать собственные плагины. Модуль Hermes Skill связывает его с ASUS MuseTree для локального создания изображений и видео с помощью FLUX и Wan.

от Nous Research может выполнять сложные задачи в приложениях, терминале и с локальными файлами. Он обладает долговременной памятью, использует защищенные виртуальные среды и способен самостоятельно совершенствовать собственные плагины. Модуль Hermes Skill связывает его с ASUS MuseTree для локального создания изображений и видео с помощью FLUX и Wan. Еще один помощник, Zenni Claw , разработан самой ASUS. Он интегрируется с ее приложениями и устройствами, чтобы помогать в повседневных делах, управлении медиаконтентом и настройках ПК.

, разработан самой ASUS. Он интегрируется с ее приложениями и устройствами, чтобы помогать в повседневных делах, управлении медиаконтентом и настройках ПК. ComfyUI предлагает другой подход – визуальное составление ИИ-сценариев. Эта платформа с открытым исходным кодом имеет готовые пресеты и ресурсы для генерации графики и видео на компьютерах ProArt. Совместимость с ИИ-агентами, в частности с Hermes, позволяет автоматически создавать и запускать сложные последовательности действий. Инструментарий платформы пополняется международным сообществом разработчиков и пользователей.

Важно, что локальные вычисления не исключают работы с облаком. Экосистема ProArt также предусматривает использование Adobe Creative Cloud, поэтому способ выполнения задач можно выбирать в зависимости от требований к конфиденциальности и производительности. Для совместимых ноутбуков ASUS компания также упоминает специальное предложение Google AI, которое дополняет возможности гибридной работы.

Какими получились корпус и дисплей?

Все это поместили в металлический корпус, изготовленный методом фрезерования на станках с ЧПУ. Ноутбук весит 1,77 кг, а его габариты составляют 35,41 × 24,30 × 1,29–1,59 см. Минимальная толщина – 12,9 мм; по данным ASUS, это самая тонкая 16-дюймовая модель в линейке. На выбор предлагаются матовый черный Nano Black и серебристо-белый Neo White, а тачпад поддерживает тактильную обратную связь.

Сенсорный 16-дюймовый экран ASUS Lumina Pro OLED имеет разрешение 3840 × 2400 пикселей, которое производитель обозначает как 4K, и соотношение сторон 16:10. Адаптивная частота обновления достигает 120 Гц. Заявленная яркость составляет 700 кд/м², пиковая в HDR – 1600 кд/м², а контрастность – 1 000 000:1.

Дисплей охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, имеет сертификацию VESA Certified Display HDR True Black 1000 и подтверждение PANTONE Validated. Каждая панель калибруется на заводе до показателя Delta E < 1. Также предусмотрено антибликовое покрытие AR и поддержка стилуса.

Какие характеристики и порты получила модель?

В Украине предлагается конфигурация со 128 ГБ памяти и SSD на 1 ТБ. В целом спецификация предусматривает накопитель M.2 PCIe Gen 4 емкостью до 2 ТБ. Для установки SSD имеются два слота M.2 2280 PCIe 5.0 x4 – это количество включает уже занятые разъемы.

Ноутбук получил такие порты и разъемы:

три USB4 Gen 3 Type-C со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, поддержкой вывода изображения и питания ноутбука;

один USB 3.2 Gen 2 Type-A;

HDMI;

комбинированный аудиоразъем 3,5 мм;

слот для SD-карт.

Для беспроводной связи предусмотрены трехдиапазонный Wi-Fi 7 стандарта 802.11be с конфигурацией 2×2 и Bluetooth 5.4. ASUS уточняет, что версия Bluetooth зависит от операционной системы. За видеосвязь отвечает инфракрасная камера Full HD 1080p с поддержкой входа через Windows Hello. Аудиосистема включает массив микрофонов, встроенные динамики и технологию Smart Amp.

Модель работает под управлением Windows 11 Pro или Windows 11 Home; для бизнеса ASUS рекомендует версию Pro. В набор программ входят GlideX, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, MyASUS, StoryCube и MuseTree. Средства защиты включают TPM 2.0, Microsoft Pluton, пароли для накопителя и загрузки системы, а также биометрический вход через ИК-камеру.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт·ч. Согласно спецификации, это четырехэлементная литий-ионная батарея с конфигурацией 4S1P.

Для питания предусмотрен адаптер USB Type-C мощностью 140 Вт с выходными параметрами 28 В постоянного тока и 5 А. Он работает от сети 100–240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц и комплектуется кабелем Type-C, рассчитанным на 240 Вт.