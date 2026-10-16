Модель уже продається в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та в офіційних партнерів компанії.

Що відомо про платформу RTX Spark?

В основі ноутбука – NVIDIA RTX Spark N1X із 20-ядерним CPU та графічним процесором на 6144 ядра. Платформа використовує графіку NVIDIA Blackwell RTX, а її заявлена продуктивність сягає 1 петафлопс. Обсяг об’єднаної пам’яті LPDDR5X становить до 128 ГБ; вона розміщена безпосередньо на платі.

ASUS адресує пристрій авторам контенту, розробникам ШІ-застосунків і творчим фахівцям, які потребують потужних обчислень на самому комп’ютері. За задумом компанії, великий обсяг пам’яті дає змогу запускати локально масштабніші ШІ-моделі, генерувати контент із вищою роздільною здатністю та працювати зі складнішими алгоритмами.

RTX Spark поєднує технології штучного інтелекту NVIDIA з графікою RTX у середовищі Windows. Компанія позиціонує платформу не лише для творчої роботи й розробки, а й для геймерів

Підтримка екосистеми CUDA забезпечує роботу сумісних застосунків, моделей та інструментів із апаратним прискоренням RTX – зокрема для генеративного ШІ, побудови моделей і автоматизації завдань.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремий акцент ASUS робить на локальних автономних ШІ-агентах. Для них компанія розвиває відкриту екосистему разом із Nous Research, розробником Hermes Agent, та платформою ComfyUI. Така взаємодія має дозволити користувачам створювати й запускати робочі процеси командами природною мовою.

ProArt P16 / Фото ASUS

Серед попередньо встановлених фірмових інструментів – MuseTree та StoryCube.

MuseTree використовує моделі FLUX і WAN для генерації контенту локально, без витрат токенів та відповідних токенних обмежень. StoryCube розпізнає сцени, допомагає впорядковувати медіафайли й керувати ресурсами в Windows.

Відкритий автономний асистент Hermes від Nous Research може виконувати складні завдання у застосунках, терміналі та з локальними файлами. Він має довготривалу пам’ять, використовує захищені віртуальні середовища й здатний самостійно вдосконалювати власні плагіни. Модуль Hermes Skill пов’язує його з ASUS MuseTree для локального створення зображень і відео за допомогою FLUX та Wan.

від Nous Research може виконувати складні завдання у застосунках, терміналі та з локальними файлами. Він має довготривалу пам’ять, використовує захищені віртуальні середовища й здатний самостійно вдосконалювати власні плагіни. Модуль Hermes Skill пов’язує його з ASUS MuseTree для локального створення зображень і відео за допомогою FLUX та Wan. Ще один помічник, Zenni Claw , розроблений самою ASUS. Він інтегрується з її застосунками та пристроями, щоб допомагати з повсякденними справами, керуванням медіаконтентом і налаштуваннями ПК.

, розроблений самою ASUS. Він інтегрується з її застосунками та пристроями, щоб допомагати з повсякденними справами, керуванням медіаконтентом і налаштуваннями ПК. ComfyUI пропонує інший підхід – візуальне складання ШІ-сценаріїв. Ця платформа з відкритим кодом має готові пресети й ресурси для генерації графіки та відео на комп’ютерах ProArt. Сумісність із ШІ-агентами, зокрема Hermes, дозволяє автоматично будувати та запускати складні послідовності дій. Інструменти платформи поповнює міжнародна спільнота розробників і користувачів.

Важливо, що локальні обчислення не виключають роботи з хмарою. Екосистема ProArt також передбачає використання Adobe Creative Cloud, тож спосіб виконання завдань можна обирати залежно від вимог до конфіденційності та продуктивності. Для сумісних ноутбуків ASUS компанія також згадує спеціальну пропозицію Google AI, яка доповнює можливості гібридної роботи.

Яким вийшов корпус і дисплей?

Усе це вмістили в металевий корпус, виготовлений фрезеруванням на верстатах із ЧПК. Ноутбук важить 1,77 кг, а його габарити становлять 35,41 × 24,30 × 1,29–1,59 см. Мінімальна товщина – 12,9 мм; за даними ASUS, це найтонша 16-дюймова модель у лінійці. На вибір передбачено матовий чорний Nano Black і сріблясто-білий Neo White, а тачпад підтримує тактильний відгук.

Сенсорний 16-дюймовий екран ASUS Lumina Pro OLED має роздільну здатність 3840 × 2400 пікселів, яку виробник позначає як 4K, і співвідношення сторін 16:10. Адаптивна частота оновлення сягає 120 Гц. Заявлена яскравість становить 700 кд/м², пікова в HDR – 1600 кд/м², а контрастність – 1 000 000:1.

Дисплей охоплює 100% колірного простору DCI-P3, має сертифікацію VESA Certified Display HDR True Black 1000 і підтвердження PANTONE Validated. Кожну панель калібрують на заводі до показника Delta E < 1. Також передбачено антивідблискове покриття AR і підтримку стилуса.

Які характеристики та порти отримала модель?

В Україні запропонована конфігурація зі 128 ГБ пам’яті та SSD на 1 ТБ. Загалом специфікація передбачає накопичувач M.2 PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ. Для встановлення SSD є два слоти M.2 2280 PCIe 5.0 x4 – ця кількість включає вже зайняті роз’єми.

Ноутбук отримав такі порти та роз’єми:

три USB4 Gen 3 Type-C зі швидкістю передавання даних до 40 Гбіт/с, підтримкою виведення зображення та живлення ноутбука;

один USB 3.2 Gen 2 Type-A;

HDMI;

комбінований аудіороз’єм 3,5 мм;

слот для SD-карт.

Для бездротового зв’язку передбачені тридіапазонний Wi-Fi 7 стандарту 802.11be з конфігурацією 2×2 та Bluetooth 5.4. ASUS уточнює, що версія Bluetooth залежить від операційної системи. За відеозв’язок відповідає інфрачервона камера Full HD 1080p із підтримкою входу через Windows Hello. Аудіосистема включає масив мікрофонів, вбудовані динаміки й технологію Smart Amp.

Модель працює під керуванням Windows 11 Pro або Windows 11 Home; для бізнесу ASUS рекомендує редакцію Pro. До набору програм входять GlideX, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, MyASUS, StoryCube та MuseTree. Засоби захисту включають TPM 2.0, Microsoft Pluton, паролі для накопичувача й завантаження системи, а також біометричний вхід через ІЧ-камеру.

Ноутбук отримав акумулятор на 99,9 Вт·год. За специфікацією, це чотириелементна літій-іонна батарея з конфігурацією 4S1P.

Для живлення передбачено адаптер USB Type-C потужністю 140 Вт із вихідними параметрами 28 В постійного струму та 5 А. Він працює від мережі 100–240 В змінного струму з частотою 50/60 Гц і комплектується кабелем Type-C, розрахованим на 240 Вт.