Австралийский космический дебют сорвал попугай

Пятница 16 мая 2025 года могла стать для Австралии символическим днем освоения космоса, однако запуск первой национальной ракеты Eris не состоялся. Причиной неожиданной отмены стала авария - главный обтекатель ракеты, уже находившейся на стартовой площадке, открылся и упал на землю.

По предварительным данным, сбой вызвал скачок напряжения в электросети, информирует 24 Канал со ссылкой на 7news. Внимание инженеров сразу привлек возможный "диверсант" – большой белый какаду, который до инцидента активно возился в кабелях.

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Мы не утверждаем, что это причина наших электрических проблем... но и не исключаем этого!

– прокомментировали ситуацию в компании Gilmour Space Technologies, которая разработала ракету.

В соцсетях кадры с птицей на стартовой площадке вызвали ажиотаж. Один из пользователей написал: "Это так по-австралийски!"

Расследование пока не завершено. Gilmour Space Technologies должна предоставить подробный отчет авиакосмическому регулятору. Одних лишь фотографий с пернатым на месте происшествия для официального вывода недостаточно.

Ракета Eris Легкий трехступенчатый носитель, способен выводить на орбиту грузы до 300 кг на высоте примерно 200 км. Первая и вторая ступени оборудованы гибридными двигателями Sirius собственной разработки: на первом четыре, на втором – один. Топливо – смесь твердого топлива с жидким окислителем – обеспечивает контроль тяги во время полета. Третья ступень имеет жидкостный двигатель Phoenix, также созданный инженерами Gilmour.

Ранее Австралия запускала свои спутники с помощью США и Великобритании. Создание собственного носителя позволит стране получить автономию в космических запусках. Благодаря миниатюризации электроники современные спутники могут быть достаточно компактными и мощными для национальных нужд.

А тем временем NASA спасло межпланетную станцию Psyche, переключив двигатели за миллионы километров от Земли. Миссия продолжит путь, но останется без резерва на случай новых поломок до прибытия на цель в 2029 году.