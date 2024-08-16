Владелец роскошного дома запихнул внутрь автомобиль, поставив его на вращающуюся платформу

В Новой Зеландии продается огромный пентхаус, изюминкой которого является круглая вращающаяся платформа посреди комнаты с настоящим автомобилем на ней. Это Chevrolet Impala второго поколения, который туда доставляли по воздуху.

Счастливый развод

Если вы увеличите номерной знак автомобиля, то увидите, что на нем написано "DIVORCE3" (РАЗВОД ТРИ). Судя по всему, нынешний владелец дома купил его (или только машину) по случаю третьего в жизни развода – такое себе холостяцкое гнездо.

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Компания OneRoof, которая занимается продажей недвижимости в Новой Зеландии, рассказала, насколько трудно было занести машину в пентхаус:

Установка автомобильной кровати, на номерном знаке которой нагло написано слово "развод" и которая включает в себя холодильник, было как в кино. Ее доставляли в пентхаус вертолетом, который владельцу пришлось нанять из Австралии, поскольку ни один вертолет Kiwi не был достаточно мощным, чтобы выполнить эту работу. Окружающие улицы и дороги пришлось перекрыть, пока автомобиль находился в воздухе,

– говорится в заметке агентства.

"В какой-то момент пилот вытащил ногу из дверей, и весь вертолет трясло — он подпрыгивал вверх и вниз. Мы пролетели над Альберт-парком и сбросили его на палубу", – добавили в OneRoof, отметив, что это был единственный подобный сброс вертолета в центре Окленда.

На самом деле в объявлении о продаже пентхауса не указано, продается ли машина вместе с домом, но вряд ли компания стала бы рассказывать что-то о ней, если бы машину собирались оставить себе.

Как бы там ни было, но машина до сих пор находится внутри. Она стоит на круглой платформе из черного мрамора. На полу вокруг лежит белый круглый ковер. Над платформой видим небольшую нишу в потолке с красным обрамлением, которое повторяет цвет машины.

Стены и перегородки комнаты преимущественно также мраморные, за исключением одной – она, судя по всему, стеклянная. Прямо на ней нанесен то ли рисунок, то ли наклейку с логотипом Бэтмена и надписью "Gotham City".



Из этого помещения пытались сделать пещеру Бэтмена / Фото OneRoof

Кажется, что это единственный символ Бэтмена. Владелец также добавил кучу скрытых гидравлических дверей, которые самостоятельно раздвигаются в стороны перед человеком, и даже 14 телевизоров, появляющихся с потолка.

Всю эту мраморно-бетменовскую безвкусицу дополняет пилон для стриптиза в гостиной.



Одна из комнат / Фото OneRoof

Помещение имеет площадь 325 квадратных метров и еще 139 квадратных метров открытого пространства. В нем также есть четыре спальни, три ванные комнаты и четыре паркоместа, и, как сообщается, в нем больше мрамора, чем в любом другом доме, которое сейчас продается в Новой Зеландии.

Владелец, пожелавший остаться неизвестным, купил этот дом около 10 лет назад и потратил три года на то, чтобы превратить его в холостяцкое жилье, которое вы видите сегодня.

Окончательная цена неизвестна. Изначально она отмечалась на уровне 10 миллионов долларов, но в объявлении указано, что цена обсуждается. Очевидно, новому владельцу придется арендовать вертолет из Австралии, если он захочет вытащить машину.