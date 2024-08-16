Щасливе розлучення

Якщо ви збільшите номерний знак автомобіля, то побачите, що на ньому написано "DIVORCE3" (РОЗЛУЧЕННЯ ТРИ). Судячи з усього, нинішній власник будинку купив його (або лише машину) з нагоди третього в житті розлучення – таке собі холостяцьке гніздо.

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Компанія OneRoof, яка займається продажем нерухомості в Новій Зеландії, розповіла, наскільки важко було занести машину в пентхаус:

Встановлення автомобільного ліжка, на номерному знаку якого нахабно написано слово "розлучення" і яке включає в себе холодильник, було як у кіно. Його доставляли в пентхаус гелікоптером, який власникові довелося найняти з Австралії, оскільки жоден вертоліт Kiwi не був достатньо потужним, щоб виконати цю роботу. Навколишні вулиці та дороги довелося перекрити, поки автомобіль перебував у повітрі,

– йдеться в дописі агентства.

"У якийсь момент пілот витягнув ногу з дверей, і весь гелікоптер трясло — він підстрибував вгору і вниз. Ми пролетіли над Альберт-парком і скинули його на палубу", – додали у OneRoof, зазначивши, що це було єдине подібне скидання гелікоптера в центрі Окленда.

Насправді в оголошенні про продаж пентхауса не вказано, чи продається машина разом із будинком, але навряд чи компанія стала би розповідати щось про неї, якби автівку збиралися лишити собі.

Хай там як, але машина досі перебуває всередині. Вона стоїть на круглій платформі з чорного мармуру. На підлозі довкола лежить білий круглий килим. Над платформою бачимо невелику нішу в стелі з червоним обрамленням, яке повторює колір машини.

Стіни та перегородки кімнати переважно також мармурові, за винятком однієї – вона, судячи з усього, скляна. Прямо на ній нанесено чи то малюнок, чи то наклейку з логотипом Бетмена й написом "Gotham City".



З цього помешкання намагалися зробити печеру Бетмена / Фото OneRoof

Здається, що це єдиний символ Бетмена. Власник також додав купу прихованих гідравлічних дверей, які самостійно розсуваються в боки перед людиною, і навіть 14 телевізорів, що з'являються зі стелі.

Весь цей мармурово-бетменівський несмак доповнює пілон для стриптизу у вітальні.



Одна з кімнат / Фото OneRoof

Помешкання має площу 325 квадратних метрів і ще 139 метрів квадратних відкритого простору. У ньому також є чотири спальні, три ванні кімнати та чотири паркомісця, і, як повідомляється, в ньому більше мармуру, ніж у будь-якому іншому помешканні, яке зараз продається в Новій Зеландії.

Власник, який побажав залишитися невідомим, купив цей будинок близько 10 років тому і витратив три роки на те, щоб перетворити його на холостяцьке житло, яке ви бачите сьогодні.

Остаточна ціна невідома. Спочатку вона зазначалася на рівні 10 мільйонів доларів, але в оголошенні зазначено, що ціна обговорюється. Очевидно, новому власнику доведеться орендувати гелікоптер з Австралії, якщо він захоче витягти машину.

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