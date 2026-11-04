Исследование назвало дату смерти двигателей внутреннего сгорания

Исторический минимум классического автопрома

Как следует из пресс-релиза консалтинговой компании PwC по первому отчету Global Automotive Outlook, доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на мировых конвейерах сократится с нынешних 60% до 41%. Исследователи пришли к такому выводу после опроса 720 руководителей отрасли из 33 стран.

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Чисто аккумуляторные электрокары тем временем существенно укрепят свои позиции: их производство вырастет с 18% до 30% в течение следующих пяти лет. Остальную часть мирового выпуска разделят между собой классические гибриды и родственные технологические решения.

Китай мчится вперед, пока США отстают

Темпы трансформации заметно различаются в зависимости от региона. Бесспорным лидером остается Китай, где доля аккумуляторных моделей подскочит с 29% до 40%, а доля бензиновых и дизельных автомобилей снизится с 43% до 29%. В Соединенных Штатах Америки наблюдается иная динамика: традиционные двигатели в 2030 году по-прежнему будут занимать более половины рынка – около 51% производства.

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Европа также постепенно теряет статус главного рынка будущего в глазах бизнеса. Если сегодня 44% опрошенных директоров относят Западную Европу к тройке регионов с наибольшим потенциалом развития, то к 2030 году так будут считать лишь 26%. Зато привлекательность Южной Азии взлетит с 24% до 45%, а Юго-Восточной Азии – с 31% до 44%. Среди немецких топ-менеджеров этот скептицизм еще более ощутим: оптимистичные ожидания упали с 78% до 48%.

Софт дороже железа и новый вызов от Xiaomi

Традиционное "железо" постепенно теряет лидерство: реальная ценность современного транспорта теперь зависит не от стали, резины или пластика, а от программного обеспечения, цифровых сервисов и обработки данных. Интеграция передовых технологий в производственные цепочки вырастет с 47% до 72% к 2030 году, а 51% директоров считают искусственный интеллект одним из трех ключевых инструментов для своего бизнеса.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Наряду с этим меняется профиль основного покупателя. Частные водители, посещающие дилерские центры, уступают место корпоративным автопаркам, транспортным компаниям и государственным органам. Этот корпоративный сегмент будет генерировать 33% всех доходов в 2030 году против 21% сегодня.

Отдельным вызовом для старожилов рынка становится конкуренция со стороны IT-гигантов. Аналитики обращают внимание на показательный "эффект Xiaomi": производитель бытовой электроники выпустил свой первый автомобиль в 2024 году, а уже к августу 2026 года преодолел рубеж в 500 тысяч машин. Сейчас 46% опрошенных руководителей признают, что в ближайшие пять лет технологические и энергетические компании станут прямыми конкурентами традиционных автобрендов.

Как уже сообщал 24 Канал, ранее в странах Евросоюза продажи электромобилей резко выросли почти на 73% за один месяц, что подтверждает стремительную перестройку отрасли. Автопром окончательно переходит в цифровое русло, где главными факторами выживания становятся гибкое программное обеспечение и новые аккумуляторные платформы.