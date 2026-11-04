Дослідження назвало дату смерті двигунів внутрішнього згоряння

Історичний мінімум класичного автопрому

Як свідчить пресреліз консалтингової компанії PwC щодо першого звіту Global Automotive Outlook, частка машин із двигунами внутрішнього згоряння на світових конвеєрах скоротиться з нинішніх 60% до 41%. Дослідники дійшли такого висновку після опитування 720 керівників галузі з 33 країн.

Adv

Суто батарейні електрокари тим часом суттєво зміцнять позиції: їхнє виробництво зросте з 18% до 30% протягом наступних п'яти років. Решту світового випуску розділять між собою класичні гібриди та споріднені технологічні рішення.

Китай мчить уперед, поки США відстають

Темпи трансформації помітно відрізняються залежно від регіону. Беззаперечним лідером залишається Китай, де випуск акумуляторних моделей підскочить з 29% до 40%, а бензинові та дизельні машини впадуть з 43% до 29%. У Сполучених Штатах Америки спостерігають іншу динаміку: традиційні двигуни у 2030 році все ще займатимуть понад половину ринку – близько 51% виробництва.

Реклама

Європа також поступово втрачає статус головного ринку майбутнього в очах бізнесу. Якщо сьогодні 44% опитаних директорів зараховують Західну Європу до трійки регіонів із найбільшим потенціалом розвитку, то до 2030 року так вважатимуть лише 26%. Натомість привабливість Південної Азії злетить з 24% до 45%, а Південно-Східної Азії – з 31% до 44%. Серед німецьких топменеджерів цей скепсис ще відчутніший: оптимістичні очікування впали з 78% до 48%.

Софт дорожчий за залізо та новий виклик від Xiaomi

Традиційне залізо поступово втрачає першість: реальна цінність сучасного транспорту тепер залежить не від сталі, гуми чи пластику, а від програмного забезпечення, цифрових сервісів та обробки даних. Інтеграція передових технологій у виробничі ланцюжки підніметься з 47% до 72% до 2030 року, а 51% директорів вважають штучний інтелект одним із трьох ключових інструментів для свого бізнесу.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Поряд із цим змінюється профіль основного покупця. Приватні водії, які відвідують дилерські центри, відходять на другий план перед корпоративними автопарками, транспортними компаніями та державними органами. Цей корпоративний сегмент генеруватиме 33% усіх доходів у 2030 році проти 21% сьогодні.

Окремим викликом для старожилів ринку стає конкуренція з боку ІТ-гігантів. Аналітики звертають увагу на показовий "ефект Xiaomi": виробник побутової електроніки випустив своє перше авто у 2024 році, а вже до серпня 2026 року подолав рубіж у 500 тисяч машин. Зараз 46% опитаних керівників визнають, що в найближчі п'ять років технологічні та енергетичні фірми перетворяться на прямих конкурентів звичних автобрендів.

Як уже повідомляв 24 Канал, раніше в країнах Євросоюзу продажі електромобілів злетіли майже на 73% за один місяць, що підтверджує стрімку перебудову індустрії. Автопром остаточно переходить у цифрове русло, де головними факторами виживання стають гнучкий софт і нові батарейні платформи.