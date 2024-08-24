Tesla хранит свои автомобили прямо посреди поля, поросшего сорняками

Во Флориде целая куча электромобилей Tesla Model 3 стоит посреди поля, мокнут под дождями и греются под палящим солнцем. Это не склад старых и ненужных автомобилей, ведь каждая из них абсолютно новая и ожидает продажи. Эта стоянка лишнее напоминание о том, насколько серьезным является замедление продаж Tesla.

Что происходит

Впервые фотографии поросшего высокой травой поля и многочисленных машин под открытым небом появились на Reddit. Комментарии местного жителя сообщили, что поле является площадкой, которая используется несколькими магазинами Tesla для хранения "новых троек", то есть Tesla Model 3, которые только что сошли с конвейера. Причина проста – на складах просто закончилось место для хранения, поскольку компания испытала падение продаж, в количество выпущенных машин не уменьшила.

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Издание Drive впоследствии подтвердило, что один из магазинов, который находится рядом с этим полем, использует площадку для хранения автомобилей.



Автомобили Tesla, что ждут своего часа / Фото LSDBunnos/Reddit



Автомобили Tesla, что ждут своего часа / Фото LSDBunnos/Reddit

По словам автора LSDBunnos с Reddit, каждая Model 3 на поле является новой и построена только в апреле этого года. Хотя травянистое поле кажется довольно безобидным местом для хранения автомобиля, это не так.

Вот что об этом пишет издание Drive: "Хотя у Tesla не так много компонентов днища, которые могут ржаветь, поскольку у них нет выхлопных труб, а большинство деталей подвески изготовлены из алюминия, ржавчина - не единственная проблема, которая может вызывать беспокойство. Под днищем автомобиля, стоящего в высокой траве, находится отель для всевозможных животных — грызунов, скунсов, жуков и, поскольку это Флорида, змей. Эти животные заползают в любую щель, которую могут найти, делают гнезда, грызут вещи, которые не стоит грызть, и повторяют этот цикл месяцами. Это также Тампа, штат Флорида, где часто идут сильные дожди, и это ухудшит полевые условия, превратив грязь в грязь, что позволит машинам проседать тем глубже, чем дольше они будут стоять на месте".



Автомобили Tesla, что ждут своего часа / Фото LSDBunnos/Reddit



Автомобили Tesla, что ждут своего часа / Фото LSDBunnos/Reddit

В одном из магазинов Tesla продавцы заявили, что все автомобили после доставки моют и готовят к продаже, как и положено. Однако там не смогли подтвердить, с какого переполненного конвейера происходят их автомобили.

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