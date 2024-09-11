Производители хотят удешевить электромобили, чтобы наконец больше людей могли их себе позволить

Автомобильные компании опробуют новую стратегию создания электромобилей, чтобы те не были такими дорогими. Среднестатистический потребитель все еще не может позволить себе электрокар, хотя на рынке они уже много лет. Это тормозит распространение электрических машин и, соответственно, достижение экологических целей человечества.

Какова ситуация на рынке

Не секрет, что электрические машины стоят дороже, чем бензиновые. Средняя цена в США сегодня превышает 48 000 долларов, а некоторые экземпляры стоят более 100 000 долларов, как Cybertruck.

Смотрите также Tesla разрабатывает новую технологию, которая изменит то, как мы заряжаем электромобили

Но теперь, наладив производство "люксовых" машин, производители хотят заработать и на рынке, который ищет более дешевые полностью электрические транспортные средства. Tesla, Rivian, Lucid и VinFast планируют выводить соответствующие предложения, пока все больше людей отталкивают дорогие электромобили, пишут источники.

Уже сейчас все эти автопроизводители составляют планы, как заманить покупателей на свои дешевые рынки, чтобы они приобрели один из их автомобилей, а не китайский.

Что планируют компании

Лидер сегмента Tesla обещает в следующем году выпустить доступные модели, используя обновленную версию своей платформы компактных автомобилей, которая лежит в основе кроссовера Model Y и седана Model 3, хотя компания не предоставила много подробностей.

Модельный ряд Tesla быстро стареет, что привело к падению продаж в США в первой половине года. Из пяти моделей Tesla только пикап Cybertruck является новым. Model Y, Model 3, седан Model S и кроссовер Model X все еще находятся в первом поколении. Tesla также планирует создать специальное роботакси, которое сможет ездить без участия человека.

Честно говоря, Tesla, пожалуй, самый сложный автопроизводитель, по которому аналитики пытаются делать прогнозы. Причина тому – непредсказуемость генерального директора Илона Маска. Все эти планы могут умереть в любой момент, поскольку большинство его обещаний, как правило, не сбываются.

Так или иначе, это не единственная компания. Rivian и Lucid, чтобы вывести на рынок более дешевые модели, тоже запланировали некоторые шаги:

Rivian Automotive уже представила свои более доступные модели – среднеразмерный кроссовер R2, который появится в 2026 году, и хэтчбек R3, который поступит позже в этом же десятилетии. Ожидается, что цена на R2 будет стартовать примерно от 45 000 долларов , а на R3 будет еще ниже, сообщили в Rivian.

уже представила свои более доступные модели – среднеразмерный кроссовер R2, который появится в 2026 году, и хэтчбек R3, который поступит позже в этом же десятилетии. Ожидается, что цена на R2 будет стартовать примерно от , а на R3 будет еще ниже, сообщили в Rivian. Lucid Motors уже в этом году запускает свой второй автомобиль, большой дорогой кроссовер Gravity, со стартовой ценой около 80 000 долларов. Но компания также планирует выпустить более доступные автомобили в 2026 году на среднеразмерной платформе по цене около 48 000 долларов.

Наконец, остаются VinFast и Scout, которые являются относительно новыми компаниями на рынке.

Вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует импортировать несколько моделей на американский рынок, которые присоединятся к пока что единственной модели, которая там продается, двухрядного кроссовера VF 8. В VinFast также говорят, что в следующем году появятся доступные по цене кроссоверы.

планирует импортировать несколько моделей на американский рынок, которые присоединятся к пока что единственной модели, которая там продается, двухрядного кроссовера VF 8. В VinFast также говорят, что в следующем году появятся доступные по цене кроссоверы. Стартап Scout Motors, поддерживаемый Volkswagen Group, станет одним из самых новых участников рынка электромобилей. Первыми автомобилями Scout будут внедорожник и пикап. Бренд поделился немногими подробностями, кроме того, что платформа моделей "кузов на раме" является уникальной для Scout, и что автомобили будут прочными. Производство Scout планируется начать в конце 2026 года, а продажи начнутся вскоре после этого.

Хотя мы не знаем цен на будущие машины некоторых производителей, те бренды, которые их объявили, недалеко убежали от нынешних цен. 45 000 и 48 000 – это близко к средней цене сегодня, но, конечно же, дешевле, чем более премиальные модели, которые сейчас есть на рынке. Вряд ли они собираются на этом останавливаться, ведь китайские производители, поддерживаемые правительственными льготами, продают свои электрокары за 30-40 тысяч долларов, а в отдельных случаях даже за 25 000 долларов. Американские или другие бренды просто не могут с этим тягаться.

Только время покажет, окупится ли эта ставка на выход на более дешевый рынок для этих автопроизводителей, и окупятся ли их планы вообще, но одно можно сказать точно: производители электромобилей должны сделать что-то, чтобы поощрить больше людей сесть за руль их автомобилей.

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.