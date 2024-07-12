5 автономных гаджетов, которые помогут вам спастись от жары

Сейчас Украина переживает беспрецедентную жару, температура воздуха поднимается до 32-40 градусов по Цельсию в разных регионах страны. Поэтому вы, наверное, уже запаслись устройствами, которые помогают вам остыть. Но, поскольку украинцы преодолевают не только жару, но и отключения электроэнергии, особенно ценно иметь гаджеты, которые потребляют мало или являются полностью автономными.

Предлагаем подборку от Техно 24 из пяти автономных, маломощных гаджетов, которые помогут вам спастись от жары даже во время регулярных отключений электроэнергии.

Читайте на сайте Какую технику можно подключать к портативной зарядной станции?

USB-вентиляторы

Гибкие USB-вентиляторы – это удобное и портативное решение для сохранения прохлады. Такой небольшой вентилятор можно подсоединить к ноутбуку на рабочем месте получить индивидуальное охлаждение, что очень удобно.



Гибкий вентилятор прекрасно подойдет для ноутбука / Скриншот 24 Канала

Или же его можно подключить к павербанку и охлаждаться во время движения, на улице, кафе, общественном транспорте или дома. Он потребляет очень мало энергии и способен работать от павербанка крайне долго.



Компактный вентилятор для павербанка / Скриншот 24 Канала

Несмотря на свой компактный размер, такие вентиляторы создают мощный поток ветра без особого шума, который будет дарить вам приятную прохладу в жаркий летний день.

Портативные USB вентиляторы портативные

Также несколько слов хотелось бы сказать и о портативных вентиляторах, которые питаются от USB или аккумулятора.

Их можно установить на столе, или в любом нужном месте, запитать от павербанка и наслаждаться прохладой. Эти модели могут быть уже значительно мощнее и с опциями регулирования оборотов.



Компактный настольный USB вентилятор / Скриншот 24 Канала

Эти вентиляторы бывают разных конструкций и размеров, включая складные модели, которые легко помещаются в карман или рюкзак.



Портативный, ручной автономный вентилятор / Скриншот 24 Канала

Независимо от того, где вы находитесь – дома, в офисе, в машине или на природе – USB-вентилятор является одним из лучших доступных персональных устройств для охлаждения.

Нашейные вентиляторы на шею

Автономные нашейные вентиляторы приобретают все большую популярность благодаря своему удобству и эффективности. Эти вентиляторы одеваются на шею и обеспечивают поток холодного воздуха. Они подзаряжаются через microUSB и могут работать непрерывно от 4 до 16 часов, в зависимости от выбранного режима (низкий, средний или высокий) или модели.

Нашейные вентиляторы идеально подходят для людей, которые постоянно находятся в движении, предлагая решение для охлаждения, которое можно использовать где угодно – от поездок на работу до активного отдыха на свежем воздухе.



Портативный нашейный вентилятор / Скриншот 24 Канала

Ручной вентилятор с распылителем

Ручной вентилятор с распылителем – это универсальное устройство, сочетающее охлаждающий эффект вентилятора с освежающим водяным туманом. Эти вентиляторы имеют встроенную функцию аэрозоля, которая распыляет тонкий водяной туман, обеспечивая дополнительный уровень охлаждения.

Такие вентиляторы бывают автономные с питанием от аккумулятора и полностью механические, что не очень удобно, однако точно лучше чем ничего, когда вы изнемогаете от жары.



Ручной вентилятор с распылителем / Скриншот 24 Канала

Эти вентиляторы достаточно компактные, чтобы их можно было носить в кармане или рюкзаке, что делает их незаменимым летним гаджетом для всех, кто хочет спастись от жары.

Портативные увлажнители воздуха

Спасти от высокой температуры в помещении может компактный увлажнитель воздуха с питанием от аккумулятора или USB. Такое устройство способно поддерживать комфортный микроклимат в помещении во время сильной жары и является отличной находкой для рабочего места.

Устройство добавляет влагу в воздух создавая небольшое облако тумана, что облегчает дыхание и обеспечивает охлаждающий эффект, особенно, если его наполнить предварительно охлажденной в холодильнике водой.

Ручные механические вентиляторы

Используя увлажнитель, лучше открыть окна, чтобы обеспечить хорошее проветривание. Дело в том, что в закрытой комнате быстро возрастет уровень влажности воздуха, а в условиях жары высокая влажностью только ухудшит ситуацию, так что это нужно учитывать.

Мы уже упоминали за ручные механические вентиляторы с эффектом увлажнения и распыления воды, однако существуют также простенькие вентиляторы, приводимые в движение нажатием на специальный курок.

Эти легкие и компактные вентиляторы хоть и требуют постоянного ручного взаимодействия и не являются автономными, все же является лучшим вариантом чем ничего в случае, когда у вас нет ничего из вышеперечисленных устройств дома. Кроме того, их, пожалуй, легче всего достать тогда, когда уже все остальное вокруг раскупили.

Полезно Почему нельзя подключать зарядную станцию в квартиру через розетку

Все вышеперечисленные устройства могут обеспечить столь необходимое облегчение во время невыносимой жары, потребляя при этом минимальное количество энергии. Желаем, чтобы ваши дни были прохладными, а рядом было устройство, которое сможет вам обеспечить этот эффект, когда нужно.