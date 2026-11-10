Две космические компании вступили в спор по поводу разработки частных орбитальных станций

Компания Axiom Space подала иск против Vast Space, обвинив ее в использовании собственных материалов при подготовке документации для NASA. Речь идет о плане интеграции и управления операциями частной космической миссии – Mission Integration and Operations Management Plan (MIOMP). Об этом пишет Ars Technica.

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В чем Axiom Space обвиняет конкурента

Этот документ описывает организацию полета, взаимодействие с NASA и все основные операции, необходимые для безопасного пребывания экипажа на Международной космической станции (МКС).

По утверждению Axiom Space, Vast передала NASA документ, содержавший фрагменты ее конфиденциальной документации. В иске указано, что в отдельных местах название Axiom заменили на общую формулировку "поставщик PAM", однако в других частях оставили название компании и ее реквизиты.

Axiom считает это доказательством того, что Vast использовала ее наработки вместо самостоятельной подготовки документа.

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План интеграции и управления операциями миссии – это не просто бумажная работа. Он демонстрирует NASA, что компания понимает и способна выполнить каждый этап, необходимый для безопасности экипажа от запуска до возвращения, – заявил представитель Axiom Space изданию Ars Technica.

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В Vast отвергают обвинения. Представитель компании назвал судебный процесс проявлением конкурентной борьбы и заявил, что использование судебных исков против соперников вредит инновациям и конкуренции в космической отрасли.

Почему спор связан с будущими контрактами NASA

Конфликт касается программы Private Astronaut Missions, которую NASA запустила в 2019 году. Она позволяет частным компаниям организовывать полеты до четырех астронавтов на МКС. Благодаря этим миссиям бизнес получает опыт организации космических полетов, необходимый для создания собственных орбитальных станций.

Axiom Space стала одним из первых участников программы и получила контракты на первые четыре частные миссии. Первая из них, Axiom-1, состоялась в апреле 2022 года, а четвертая, Axiom-4, отправилась на МКС летом 2025 года. Впоследствии NASA распределило последующие миссии между несколькими компаниями. В январе 2026 года пятую миссию вновь поручили Axiom Space, в феврале шестую получила Vast Space, а в апреле седьмую – Voyager Technologies.

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Теперь компании соревнуются за гораздо более масштабные контракты. NASA планирует выбрать нескольких частных разработчиков, которые завершат создание коммерческих орбитальных станций для работы в 2030-х годах. Среди потенциальных участников также называют Blue Origin и SpaceX. Окончательные предложения компании должны подать в NASA до 14 декабря 2026 года. Поэтому судебный спор возник в особенно важный момент для участников конкурса.

Может ли иск повлиять на будущее Vast Space

19 июня компания Axiom подала иск в федеральный суд в Хьюстоне, сославшись на американский закон False Claims Act, который предусматривает ответственность за мошенничество в отношении государства. Компания требует наложения гражданских штрафов, тройного возмещения убытков и компенсации судебных издержек.

23 октября Министерство юстиции США отказалось присоединиться к судебному преследованию. Это означает, что Axiom продолжит дело самостоятельно. В то же время такое решение не устанавливает, действительно ли Vast незаконно использовала материалы конкурента. В Vast считают отказ ведомства вмешиваться подтверждением слабости претензий. Axiom, в свою очередь, подчеркивает, что решение Министерства юстиции не делает ситуацию приемлемой.

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NASA подтвердило, что знает о судебном процессе, но отказалось комментировать его в связи с текущим рассмотрением дела. Несмотря на конфликт, Vast заявляет, что подготовка ее шестой частной миссии к МКС продолжается без помех. Компания также пообещала активно защищаться в суде.