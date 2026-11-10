Дві космічні компанії посперечалися через розробку приватних орбітальних станцій

Компанія Axiom Space подала позов проти Vast Space, звинувативши її у використанні власних матеріалів під час підготовки документації для NASA. Йдеться про план інтеграції та управління операціями приватної космічної місії – Mission Integration and Operations Management Plan (MIOMP). Про це пише Ars Technica.

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У чому Axiom Space звинувачує конкурента

Цей документ описує організацію польоту, взаємодію з NASA та всі основні операції, необхідні для безпечного перебування екіпажу на Міжнародній космічній станції (МКС).

За твердженням Axiom Space, Vast передала NASA документ, який містив фрагменти її конфіденційної документації. У позові зазначено, що в окремих місцях назву Axiom замінили на загальне формулювання «постачальник PAM», однак в інших частинах залишили назву компанії та її реквізити.

Axiom вважає це доказом того, що Vast використала її напрацювання замість самостійної підготовки документа.

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План інтеграції та управління операціями місії – це не просто паперова робота. Він демонструє NASA, що компанія розуміє та здатна виконати кожен етап, необхідний для безпеки екіпажу від запуску до повернення, – заявив представник Axiom Space виданню Ars Technica.

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У Vast відкидають звинувачення. Представник компанії назвав судовий процес проявом конкурентної боротьби та заявив, що використання судових позовів проти суперників шкодить інноваціям і конкуренції в космічній галузі.

Чому суперечка пов'язана з майбутніми контрактами NASA

Конфлікт стосується програми Private Astronaut Missions, яку NASA запустило у 2019 році. Вона дозволяє приватним компаніям організовувати польоти до чотирьох астронавтів на МКС. Завдяки цим місіям бізнес отримує досвід організації космічних польотів, необхідний для створення власних орбітальних станцій.

Axiom Space стала одним із перших учасників програми та отримала контракти на перші чотири приватні місії. Перша з них, Axiom-1, відбулася у квітні 2022 року, а четверта, Axiom-4, вирушила до МКС влітку 2025 року. Згодом NASA розподілило наступні місії між кількома компаніями. У січні 2026 року п'яту місію знову доручили Axiom Space, у лютому шосту отримала Vast Space, а у квітні сьому – Voyager Technologies.

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Тепер компанії змагаються за значно масштабніші контракти. NASA планує обрати кількох приватних розробників, які завершать створення комерційних орбітальних станцій для роботи у 2030-х роках. Серед потенційних учасників також називають Blue Origin і SpaceX. Остаточні пропозиції компанії мають подати NASA до 14 грудня 2026 року. Тому судова суперечка виникла в особливо важливий момент для учасників конкурсу.

Чи може позов вплинути на майбутнє Vast Space

Axiom подала позов 19 червня до федерального суду в Г'юстоні, посилаючись на американський закон False Claims Act, який передбачає відповідальність за шахрайство щодо держави. Компанія вимагає цивільних штрафів, потрійного відшкодування збитків і компенсації судових витрат.

23 жовтня Міністерство юстиції США відмовилося долучатися до судового переслідування. Це означає, що Axiom продовжить справу самостійно. Водночас таке рішення не встановлює, чи справді Vast незаконно використала матеріали конкурента. У Vast вважають відмову відомства втручатися підтвердженням слабкості претензій. Axiom натомість наголошує, що рішення Міністерства юстиції не робить ситуацію прийнятною.

NASA підтвердило, що знає про судовий процес, але відмовилося коментувати його через поточний розгляд справи. Попри конфлікт, Vast заявляє, що підготовка її шостої приватної місії до МКС триває без перешкод. Компанія також пообіцяла активно захищатися в суді.