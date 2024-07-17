Посмотрите, что голодные еноты сделали с бедным Cybertruck, учуяв внутри еду

Владелец Cybertruck отправился в поход вместе со своим пикапом, но досадный инцидент несколько подпортил ему впечатление. В какой-то момент на его электромобиль набросились голодные еноты.

Что произошло

В заметке на форуме Клуба владельцев Cybertruck владелец продемонстрировал фотографии крышки багажника, которая была покрыта милыми отпечатками лап и не такими милыми повреждениями, которые, судя по всему, оставили зубы животных.

Смотрите также Климатические активисты напали на пикапы Cybertruck прямо в салоне: что произошло с машинами

Еноты пытались проникнуть в хранилище ночью во время кемпинга в Миннесоте,

– написал пользователь.

Животные действительно приложили определенные усилия к попытке кражи, разгрызши обшивку крышки и оставив огромные дыры. Вероятно, эти повреждения займут много времени и денег, чтобы исправить их, учитывая то, как все это происходит в Tesla и ее сервисных центрах.

Судя по фотографиям, обшивка в этом месте не слишком прочная, если такие мелкие животные, как еноты, смогли нанести столько вреда за ночь. Что самое интересное, Маск, конечно же, обещал, что Cybertruck сможет выжить даже в аду и на Марсе, но реальная картина несколько иная. Трудно представить, что смог бы сделать с этим багажником медведь.

Несмотря на то, что Tesla рекламируется как грузовик, "созданный для любой планеты" и "достаточно прочный и надежный, чтобы поехать куда угодно", она уже столкнулась с целым рядом проблем, от педалей акселератора, которые могут застрять, до аккумуляторов, которые имеют заметную тенденцию к выходу из строя.

Комментаторы на форуме уже шутят, что усвоили урок и не будут хранить еду в Cybertruck в походе.