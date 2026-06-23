Вместо интернета для сел – — миллионы для Маска: вокруг Starlink разгорелся новый конфликт

Масштабная государственная программа США стоимостью более 42 миллиардов долларов, призванная обеспечить американцев высокоскоростным оптоволоконным интернетом, превратилась в источник финансирования для спутниковых империй Илона Маска и Джеффа Безоса. Изменения в политике лишили целые общины обещанной инфраструктуры и рабочих мест.

Вечером 28 мая 2026 года на мысе Канаверал взорвалась ракета New Glenn компании Blue Origin. Она должна была вывести на орбиту первую партию спутников Amazon Leo для амбициозного интернет-проекта Джеффа Безоса. Как пишет издание The Verge, эти обломки на земле стали идеальной метафорой для всей американской системы широкополосной связи: историческая попытка обновить инфраструктуру превратилась в хаос.

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Джефф Безос и новоиспечённый триллионер Илон Маск неожиданно стали главными бенефициарами программы BEAD ( Broadband Equity, Access, and Deployment). Эта масштабная инициатива стоимостью 42,45 миллиарда долларов была одобрена в 2021 году с целью преодоления цифрового разрыва и обеспечения высокоскоростного интернета в самых отдаленных уголках страны.

Первоначальный план опирался на оптоволоконные сети (Fiber) – физические кабели, которые считаются "золотым стандартом" связи. Они гарантируют стабильную скорость на десятилетия вперед. В свою очередь, спутниковый интернет (например, Starlink) использует аппараты на низкой околоземной орбите. Хотя он незаменим в труднодоступных районах, такие сети подвержены перегрузкам, а оборудование для них часто оказывается слишком дорогим для малообеспеченных семей.

От оптоволокна до спутников: как изменились правила игры?

Программа BEAD работала в тандеме с Законом о цифровом равенстве (2,75 миллиарда долларов) и Программой доступной связи (ACP на 14 миллиардов долларов), которая предоставляла скидку в 30 долларов на интернет для 23 миллионов малообеспеченных семей. Однако с приходом администрации Дональда Трампа в 2025 году курс кардинально изменился.

Новый министр торговли Говард Латник приступил к масштабной реструктуризации. Он отменил требования по ценовой доступности и равенству, которые республиканцы назвали "woke" (чрезмерно прогрессивными), и снизил стандарты контроля качества. Главное нововведение – отказ от приоритета наземного оптоволокна в пользу так называемой "технологической нейтральности".

Эти изменения мгновенно перенаправили финансовые потоки на спутниковые компании. В результате деньги распределились следующим образом:

738,8 миллиона долларов получил Илон Маск (крупнейший донор кампании Трампа),

311 миллионов долларов пошли на проект Amazon Leo Джеффа Безоса.

Важный факт! Впереди обоих магнатов ждут ещё миллиарды дополнительных субсидий на сети, которые они всё равно развернули бы самостоятельно.

Какие последствия это будет иметь для обычных общин в США?

Поскольку многие штаты уже подали свои предложения по старым правилам, новые требования заставили их начинать всё с нуля. Президент Управления связи штата Мэн Эндрю Бутчер сравнил это с необходимостью выполнить "два года работы за два месяца".

Член Палаты представителей Дорис Мацуи критически настроена по отношению к таким изменениям:

Оптоволокно – это золотой стандарт технологии, ориентированной на будущее, которая со временем будет развиваться вместе с потребностями потребителей. Поэтому простите меня, если я с подозрением отношусь к тому, что администрация Трампа сосредоточилась на замораживании BEAD во имя введения так называемых технологически нейтральных правил.

Ярким примером провала новой политики стал штат Луизиана. В городке Лейк-Провиденс, где проживает около 3500 человек, местный провайдер Conexon должен был получить 6,2 миллиона долларов на прокладку оптоволокна. Из-за новых правил эти деньги перенаправили непосредственно Илону Маску и Starlink – за спутниковую связь, которая и так была там доступна уже много лет.

Натанаэль Уиллс, ведущий организатор некоммерческой коалиции Delta Interfaith, которая шесть лет боролась за качественный интернет в регионе, не скрывает разочарования:

Больше всего разочаровывает то, что это была нулевая инвестиция в инфраструктуру. Ничего принципиально не изменилось. Людям просто пришлют коробку Starlink по почте, и многие даже не смогут её установить. Никаких денег здесь не останется, и благодаря этому не будет создано ни одного рабочего места – ни для монтажников, ни для строителей.

Хаос, задержки и финансовый шантаж

К концу 2025 года 33 из 56 штатов и территорий США даже не получили подтверждения своих грантов. По состоянию на июнь 2026 года в рамках программы BEAD подключили лишь несколько сотен домов в Небраске и Луизиане. При этом подключение было осуществлено через фиксированную беспроводную связь, которая значительно медленнее оптоволокна.

Из-за бюрократического хаоса трое победителей грантов в Небраске вообще отказались от участия в программе. Бывшая чиновница FCC Джиджи Сон, которая сейчас возглавляет Американскую ассоциацию общественного широкополосного доступа, предупреждает:

Обидно видеть, как провайдеры возвращают свои гранты BEAD. Боюсь, мы увидим больше таких случаев, а впоследствии – и дефолты в программе. Чрезмерная сосредоточенность администрации на затратах в сочетании с ростом цен из-за войны и тарифов приведет к тому, что все больше общин будут оставаться позади.

В конце прошлого года администрация Трампа пригрозила заблокировать около 21 миллиарда долларов "неразвернутых" средств BEAD. Эти деньги планировалось потратить на обучение цифровым навыкам и улучшение связи в многоквартирных домах. Белый дом заявил, что средства будут отозваны, если штаты будут пытаться регулировать искусственный интеллект или наказывать телеком-гигантов за завышенные цены.

Упущенный шанс поколения

Программа BEAD должна была стать историческим шагом к преодолению цифрового неравенства в США. Однако сейчас она превращается в инструмент обогащения технологических монополий. Вместо создания надёжной наземной инфраструктуры, которая создавала бы рабочие места на местах, миллиардные субсидии налогоплательщиков идут на закупку спутниковых терминалов у компаний, которые и так доминируют на рынке.

Эта ситуация наглядно показывает, как политический лоббизм может изменить вектор развития целой страны. Как подытожил Натанаэль Уиллс: "Нам это уже по горло. Программа BEAD подвела нас. Мы не довольны, а потребность в интернете никуда не исчезла".

А пока политики спорят, миллионы американцев продолжают ждать обещанного доступа к современной цифровой экономике.