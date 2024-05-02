"Бегущий цыпленок": впечатляющее детальное фото туманности, на которое ушло 42 часа

Астрофотограф Род Празерес недавно обнародовал плоды своего труда, представив тщательно детализированное изображение туманности IC 2944. Ее ласково называют "Бегущая курица" из-за сходства с птицей, бегущей на полном ходу. Празерес посвятил 42 часа, чтобы запечатлеть это космическое чудо.

Автор отмечает, что задача изобразить туманность “Цыпленок, бегущий”, в миниатюрном масштабе поставила перед нами немалые вызовы. Этот динамичный звездный питомник, известный своим волшебным “птичьим” силуэтом, давно очаровывает астрономов и любителей небесных явлений.

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О туманности

Расположенная примерно в 6 500 световых лет от Земли, туманность Цыпленка, бегущего, украшает небо Южного полушария в созвездии Центавра. Эта туманность, наполнена яркими звездами, излучающими интенсивное излучение, освещающее водородные газы, придавая им завораживающий красный оттенок. Состоя из разных отдельных регионов, каждая секция вносит свой вклад в общую привлекательность туманности.

Моя личная изюминка в туманности лежит непосредственно под λ Центавра, где захватывающее сочетание цветов и форм завораживает наблюдателя. Эта область, переполнена ионизированными газами и рассеянным звездным светом, предлагает захватывающий пейзаж, демонстрируя присущее космосу художественное великолепие,

– заметил Празерес.

Среди заметных особенностей, зафиксированных на изображении Празереса, есть IC 2948, самый яркий сегмент туманности, содержащий загадочные газопылевые облака, известные как глобулы Бок, в частности, глобулы Теккерея. Эти уникальные структуры, бомбардированные ультрафиолетовым излучением соседних звезд, подвергаются фрагментации и коллапсу, вместо того, чтобы взращивать новые звезды, как это наблюдается в более спокойных условиях.



Планетарная туманность PK294-00.1 / Фото astrobin.com



Нитевидная оболочка G296.2-2.8 / Фото astrobin.com



Область IC 2948 / Фото astrobin.com



Звездное скопление NGC 3766 / Фото astrobin.com



Окрестности λ Центавра / Фото astrobin.com

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Туманность "Курица, что бежит" на изображении сопровождают другие небесные объекты, в частности рассеянное звездное скопление NGC 3766, нитевидная оболочка G296.2-2.8, которая, вероятно, является остатком сверхновой, и планетарная туманность PK294-00.1, отличающаяся своей характерной сферической формой.